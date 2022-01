Maison connectée : les meilleures offres du moment chez Darty

Et si vous profitiez de ce début d'année pour transformer votre maison en Smart Home ? Découvrez dans cet article toutes les meilleures offres du moment chez Darty pour une maison connectée à prix mini.

La maison connectée est de plus en plus plébiscitée. Elle permet de faire des économies d'énergie et de personnaliser au maximum son intérieur. Elle nécessite cependant de nombreux appareils pour être complète et peut se retrouver très coûteuse.

Heureusement, Darty a pensé à vous pour ce début d'année et vous propose une large sélection de produits à prix mini. Le but : vous aider à créer votre maison connectée sans vous ruiner.

Éclairage, sécurité, énergie : votre maison connectée à prix cassé

Au rayon éclairage connecté, Darty vous propose plusieurs modèles d'ampoules connectées au meilleur prix. Parmi les offres les plus appréciées, on trouve l'ampoule connectée Philips Hue White E27 100W à seulement 24,99€.

La Philips Hue White E27 chez Darty

Pour le même prix, à savoir 24,99€, Darty vous propose également l'ampoule connectée Philips Hue E27 Filament Edison, plus design que la précédente.

La Philips Hue E27 Filament Edison chez Darty

Vous cherchez plutôt une solution de sécurité afin de surveiller votre logement ? Pas de problème, Darty vous propose également une large sélection de caméra connectée au meilleur prix. Vous pouvez par exemple profiter de la caméra de surveillance Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (set) pour seulement 99,99€. Elle vous offre une autonomie de 90 jours, résiste à des conditions climatiques difficiles et peut détecter des personnes grâce à l'infrarouge passif.

La caméra Xiaomi Mi Wireless Outdoor chez Darty

Enfin, pour faire des économies d'énergie, rien de tel qu'un thermostat connectée afin de maîtriser au mieux la température chez vous. Chez Darty, la meilleure offre du moment est probablement le thermostat connecté Netatmo à seulement 179,99€. Il est compatible avec les chaudières à gaz, au fioul, au bois et les pompes à chaleur. Il vous propose une analyse quotidienne de votre consommation d'énergie et peut être réglé depuis votre smartphone ou tablette.

Le thermostat connecté Netatmo chez Darty

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.