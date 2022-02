macOS Monterey prend en charge les JoyCon de la Nintendo Switch

On peut désormais utiliser ses JoyCon pour jouer sur Mac. En effet, la dernière mise à jour Monterey prend en charge les manettes de la Nintendo Switch en WiFi, ainsi que la Pro Controller. Toutefois, il n’est pas très pratique d’utiliser les JoyCon car le système ne les considère pas comme une seule manette.

Personne ne s’y attendait, et pourtant c’est bien là. Contre toute attente, il est possible d’utiliser les manettes de la Nintendo Switch pour jouer sur Mac. Cette nouveauté a été découverte par le journaliste Pierre Dandumont, qui a découvert que les JoyCon et la Pro Controller ont rejoint la liste des manettes compatibles avec les ordinateurs d’Apple. Contrairement aux manettes de PS5 et de Xbox Series X, par ailleurs également compatibles avec les iPhone sous iOS 14.5 minimum, Apple n’a pas encore communiqué sur le sujet.

Pour pouvoir en profiter, il faudra d’abord effectuer la mise à jour vers macOS Monterey. Vous ne devriez pas la rater, Apple n’arrête pas d’envoyer des notifications aux utilisateurs, même ça ceux qui ne peuvent pas l’installer. Une fois le système d’exploitation en place, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton de synchronisation pendant quelques secondes pour voir votre manette apparaître dans la liste des appareils. Le bouton Home permet même d’afficher la section Jeux du Launchpad. Le tout fonctionne presque parfaitement sur Apple Arcarde.

Apple rend compatibles les manettes de Nintendo Switch avec macOS sans prévenir personne

Presque, car les JoyCon ne sont en réalité par très pratiques pour jouer sur Mac. En effet, l’ordinateur va les détecter comme deux appareils différents : la manette gauche, et la manette droite. De ce fait, on se retrouve avec seulement un Joycon, soit 4 boutons et un joystick pour jouer, ce qui loin d’être suffisant pour la plupart des jeux. Mais la compatibilité est là, et pourrait être améliorée dans un futur proche.

Pour ce qui est de la Pro Controller, aucun problème à signaler. La manette fonctionne comme n’importe quelle autre, à ceci près que les jeux ne la détectent pas comme telle. Ainsi, attention à ne pas vous emmêler les pinceaux à cause des boutons droits disposés différemment. Pour information, Pierre Dandumont a testé sa découverte sur plusieurs titres, comme Asphalt 8+, The Pathless, NBA 2K22 et Oceanhorn 2.

Source : Pierre Dandumont