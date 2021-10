MacBook Pro 2021 : la puce M1 Max est 2 fois plus rapide que la M1 selon un premier benchmark

Alors qu’Apple vient d’officialiser ses nouveaux MacBook Pro 2021 et leurs nouveaux processeurs surpuissants M1 Pro et M1 Max, ce dernier a déjà été testé sur Geekbench, nous révélant ainsi l’étendue de ses capacités.

Hier soir, Apple a présenté lors d’une conférence ses nouveaux MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces. Ceux-ci ont révolutionné les ordinateurs portables du fabricant américain sur plusieurs aspects, notamment grâce à l’arrivée de l’écran mini-LED, du ProMotion (120 Hz), le retour du MagSafe ou encore les nouveaux ports qui vont permettre à de nombreux utilisateurs de se passer d’adaptateurs.

Cependant, la nouveauté principale est probablement les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, qui compte maintenant 8 à 10 cœurs CPU pour la variante Pro et 10 cœurs pour la M1 Max. Côté GPU, la M1 Pro embarque désormais 14 à 16 cœurs, et on retrouve 24 à 32 cœurs sur la variante M1 Max. Vous l’aurez compris, elles sont donc bien plus puissantes que la première puce M1 d’Apple qui avait été présentée avec les nouveaux MacBook Air, Pro 13 pouces et Mac mini l’année dernière, puisque celle-ci n’utilisait que 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU.

La puce M1 Max flashée à toute vitesse sur Geekbench

Seulement quelques heures après la présentation, des internautes ont remarqué que la puce M1 Max avait déjà été testée sur le benchmark Geekbench, et elle s’annonce sans surprise extrêmement puissante. En effet, la M1 Max à 10 cœurs avec 32 Go de mémoire unifiée obtient un score de 1749 points sur un cœur, et de 11542 en multi-core.

C’est donc bien plus que le processeur M1 précédent, qui peut atteindre lui des scores d’environ 1700 points en single-core et autour de 7000 points en multi-core. D’après Geekbench, le M1 Max surpasse donc toutes les puces que l’on trouve sur les autres Mac à l'exception des modèles Mac Pro et iMac équipés des puces Xeon haut de gamme d'Intel de 16 à 24 cœurs. Elle obtient même le même score en multi-core que le Mac Pro de fin 2019 qui est équipé d'un Intel Xeon W-3235 à 12 cœurs.

En plus d’être presque deux fois plus puissant que la puce M1 côté CPU, Apple a annoncé que le processeur M1 Max serait environ 4 fois plus performant au niveau graphique. Du côté du M1 Pro, le CPU serait environ 70 % plus puissant que la puce M1 de l’année dernière, et Apple promet des performances graphiques deux fois plus élevées.