Macbook Pro 2016/2017 : Apple remplace gratuitement votre batterie si elle ne se charge plus

Apple lance un nouveau programme de remplacement de batteries des Macbook Pro 2016 et 2017. Certains utilisateurs ont en effet indiqué ne pas pouvoir recharger leur ordinateur au-delà de 1%. La firme de Cupertino a déployé une mise à jour de macOS Big Sur et Catalina pour régler le problème, mais s'engage à changer gratuitement le matériel si celui-ci n'est pas résolu.

Si votre Macbook Pro de 2016/2017 ne se charge plus, votre calvaire est bientôt terminé. Apple a pris note des témoignages de ses utilisateurs et s'occupe de régler le problème. D'après la firme de Cupertino, “un très petit nombre de consommateurs” ne parviennent pas à recharger leur ordinateur au-delà de 1%. Les concernés affichent en outre le message “service recommandé” en cliquant l'icône de la batterie ou en se rendant dans les Préférences système.

C'est donc exactement ce que s'apprête à faire Apple. Cette dernière a d'ores et déjà déployé une mise jour de macOS BigSur 11.2.1 et macOS Catalina 10.15.7, qui devrait résoudre le bug pour un certain nombre d'utilisateurs. Pour tous les autres, la firme lance un programme de remplacement de batterie. Les clients faisant face au problème peuvent ainsi amener leur Macbook Pro dans Apple Store ou un centre agréé pour obtenir gratuitement une nouvelle batterie.

À lire également – MacBook Pro : des images d’un modèle ayant pris feu montrent pourquoi il est urgent de remplacer la batterie

Fini le problème de batterie qui ne charge plus sur les Macbook Pro 2016/2017

Apple a indiqué la marche à suivre pour déterminer si votre Macbook Pro est touché par le problème. Dans macOS Big Sur, rendez-vous dans Préférences système > Batterie > État de santé de la batterie. Pour les utilisateurs de MacOS Catalina, maintenez la touche Option et cliquez l'icône de la batterie dans le menu dédié. Voici la liste des ordinateurs concernés :

MacBook Pro 13­”, 2016, 2 Thunderbolt 3 ports

MacBook Pro 13­”, 2017, 2 Thunderbolt 3 ports

MacBook Pro 13­”, 2016, 4 Thunderbolt 3 ports

MacBook Pro 13­”, 2017, 4 Thunderbolt 3 ports

MacBook Pro 15”, 2016

MacBook Pro 15”, 2017

Apple a déjà lancé un programme de la sorte par le passé. En 2015, la firme a rappelé les batteries défectueuses qui risquaient de prendre feu dans l'ordinateur. Puis, en 2018, certaines batteries ont présenté des signes de gonflement, ce qui a poussé le constructeur à les remplacer gratuitement.

Source : Apple