MacBook Air M3 16 Go de RAM et SSD de 512 Go : super offre sur la version la plus puissante !

S’acheter un MacBook, c’est profiter d’une expérience utilisateur inégalée avec un processeur ultra-puissant, des finitions excellentes et un OS à l’ergonomie impeccable. Mais pour avoir la meilleure version avec le maximum de RAM et de stockage, il faut bien souvent payer très cher. Bonne nouvelle, Amazon propose une promotion sur la version la mieux équipée du MacBook Air M3. Vous pouvez ainsi l'avoir 210 € moins cher.

Le MacBook Air M3 13 pouces est l’un des derniers modèles sortis par la marque à la pomme. Il bénéficie de la toute nouvelle puce M3, toujours plus puissante et efficiente. Si vous cherchez un ordinateur portable puissant, léger et avec un excellent rapport qualité-prix, vous êtes au bon endroit. C’est d’autant plus le cas qu’Amazon propose en ce moment une grosse baisse de prix sur ce modèle.

Cette réduction s’applique sur la version la plus complète et puissante du MacBook Air M3 13 pouces avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD. Normalement en vente à 1759 euros, vous pouvez actuellement vous l’offrir pour seulement 1549 euros, soit une baisse de tarif de 210 euros ! Mais attention car le stock est très limité, il va donc falloir faire très vite pour en profiter.

Le tout nouveau MacBook Air 13 pouces M3 est déjà en promotion

En vente en France depuis quelques semaines, le MacBook Air M3 13 pouces est un PC portable qui est à la fois puissant et très compact. C’est le modèle idéal pour les étudiants et les métiers graphiques, entre autre.

En effet, il tourne avec la toute nouvelle puce conçue par Apple, la surpuissante puce M3 avec ses 8 cœurs CPU et ses 10 cœurs GPU. Dans la version en promotion, vous disposez en plus de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Une excellente configuration pour s’assurer d’avoir un modèle qui sera toujours fluide et efficace après plusieurs années d’utilisation mais aussi pour avoir un espace de stockage suffisamment important pour stocker tous vos fichiers et programmes sans avoir besoin d’investir dans un disque dur externe.

L’un des gros points forts des MacBook est la qualité des écrans. On retrouve ici une magnifique dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et la prise en charge d’un milliard de couleurs.

Parmi les autres qualités de ce modèle, on retrouve pêle-mêle le Magic Keyboard rétroéclairé, Touch ID, MagSafe, une webcam Full HD, un système sonore immersif, la prise en charge du Wi-Fi 6E.

Et la dernière chose qu’on demande impérativement à un ordinateur portable, c’est d’avoir la meilleure autonomie possible. Grâce à sa puce M3 très peu énergivore et à sa batterie, ce MacBook Air vous offre jusqu’à 18 heures d’utilisation avant de devoir le recharger. Vous pouvez donc emporter votre ordinateur toute une journée sans vous encombrer du chargeur.