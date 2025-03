MacBook Air M2 : Boulanger propose l’ordinateur Apple (16/256 Go) à moins de 800 €

Le MacBook Air avec sa puce M2 est en promotion chez Boulanger. En ce moment, le marchand français permet à ses clients de se procurer l'ordinateur Apple avec 16 Go de RAM pour moins de 800 euros grâce à un cumul de réductions.

Avant l'arrivée de la saison printanière, Boulanger effectue une jolie baisse de prix sur le MacBook Air M2. Affiché en temps normal à 1069 euros, l'ordinateur Apple incluant 16 Go de RAM voit son tarif diminuer à 899 euros.

En plus de la remise immédiate de 160 euros, le produit est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur ancien appareil. En prenant en compte ce bonus, l'Apple MacBook Air revient donc à 799 euros. À titre d'information, le prix obtenu ne comprend pas une éventuelle troisième réduction correspondant au montant de l'appareil repris.

Pour rappel, le successeur du MacBook Air de 2020 possède un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces incluant la technologie IPS, un affichage True Tone et une définition de 2560 x 1664 pixels. Le modèle 2022 de l'Apple MacBook Air est également doté de la puce Apple M2 qui dispose d'un CPU 8 cœurs, d'un GPU 8 cœurs et du Neural Engine 16 cœurs.

Le laptop de la marque à la Pomme embarque également un espace de stockage de 256 Go en SSD, le Wifi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh et une autonomie de 18 heures suivant l'utilisation. Du côté de la connectique, on trouve essentiellement un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour plus d'informations, jetez un oeil à notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air M2.