Mac Mini M1 : des pixels roses peuvent apparaitre à l’écran, voici comment résoudre le problème

Les Mac Mini M1 connaissent un problème curieux, relayé par de plus en plus d’utilisateurs. Lorsqu’un écran externe est branché à l’ordinateur à l’aide d’un câble HDMI, des pixels roses peuvent apparaître sur l’affichage. Apple est au courant du problème et propose une solution pour le faire disparaître.

Les Mac Mini M1 sont sortis il y a maintenant quelques mois et certains utilisateurs ont vu apparaître un problème bien curieux. Il ne concerne pas l’ordinateur en lui-même, mais les écrans externes branchés via un câble HDMI. En effet, ces derniers peuvent laisser apparaître des pixels ou des rectangles roses au milieu de l’affichage.

De nombreux utilisateur ont remarqué le problème sur Reddit ou les forums d’Apple. Comme l’explique l’utilisateur Marvinfromfra sur le site officiel de la marque, ces tâches roses peuvent changer de position si un fichier est ouvert ou tout simplement disparaître si le papier peint est modifié.

A lire aussi – Les MacBook Air, Pro et Mac Mini M1 ont droit à leurs premiers malwares

Ce souci ne semble apparaître qu’avec un câble HDMI et qu’importe le moniteur utilisé. Comme l’indique MacRumors, Apple est au courant de la situation puisqu’un mémo interne circule, proposant une solution d’appoint.

Apple propose une solution d'appoint

Ce mémo est très récent, puisqu’il date du 19 février dernier. Si vous avez des tâches roses qui apparaissent sur votre écran, voici la marche à suivre :

Mettre le Mac Mini en veille.

Attendre minimum deux minutes et réveiller l’ordinateur.

Débrancher l’écran du Mac Mini, puis le rebrancher.

Réajuster la résolution de l’écran dans les préférences.

Si cette manipulation ne fonctionne pas, recommencer.

Le problème des rectangles roses pourrait être réglé très prochainement avec le déploiement de MacOS Big Sur 11.3. Ce n’est pas le premier souci connu par le produit, indique MacRumors, puisque les Mac Mini avaient déjà rencontré des problèmes de connexion au niveau de leur port USB Type-C. De même, certains utilisateurs avaient remarqué que le terminal ne prenait pas en charge les écran 21 :9. Dans tous les cas, le souci semble logiciel et devrait donc être rapidement réglé. Et vous, avez-vous remarqué une telle chose sur votre Mac Mini M1 ? Si oui, la solution proposée par Apple fonctionne-t-elle ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : MacRumors