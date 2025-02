Lutte contre le piratage : après la fermeture de Fmovies, Hollywood et la Premier League craignent un relâchement

Les grandes industries du divertissement marquent des points contre le piratage. Hollywood et la Premier League ont obtenu des victoires majeures au Vietnam en 2024, avec le démantèlement de Fmovies et la condamnation d’un opérateur IPTV illégal. Pourtant, les incertitudes sur l’avenir de la lutte contre ce phénomène suscitent des inquiétudes.

Le piratage de films et d’événements sportifs représente un enjeu majeur pour l’industrie du divertissement. Face à la montée en puissance des sites de streaming illégaux et des abonnements IPTV pirates, les ayants droit tentent de renforcer la lutte contre ces pratiques. Ces dernières années, plusieurs grandes plateformes ont été fermées, mais la bataille est loin d’être terminée.

En 2024, Hollywood et la Premier League ont enregistré deux succès notables au Vietnam. Le célèbre site de streaming illégal Fmovies a été démantelé après des années d’activité, marquant la fin d’un réseau qui comptait des milliards de visites. Dans le même temps, un opérateur de BestBuyIPTV a été condamné. Il est devenu la première personne à faire face à une condamnation pénale dans ce pays pour violation de droits d’auteur en ligne. Ces avancées, saluées par l’industrie, devaient marquer un tournant dans la lutte contre le piratage numérique.

Après Fmovies et BestBuyIPTV, la lutte contre le piratage stagne au Vietnam

Si ces décisions semblent encourageantes, leur impact réel reste incertain. Depuis la condamnation de BestBuyIPTV, les autorités vietnamiennes semblent hésitantes à poursuivre d’autres cas similaires. Selon la Premier League, plutôt que de s’appuyer sur ce précédent pour accélérer les procédures, les forces de l’ordre ont multiplié les blocages administratifs, ce qui ralenti les nouvelles enquêtes. Cette situation soulève des doutes sur la volonté du pays de maintenir un effort durable contre les plateformes illégales.

Hollywood partage cette inquiétude. L’International Intellectual Property Alliance (IIPA), qui regroupe les représentants de l’industrie cinématographique et musicale, déplore des sanctions jugées trop légères et inefficaces pour réellement dissuader les criminels. De plus, bien que Fmovies ait été fermé et que deux personnes aient été arrêtées, d’autres responsables du site n’ont toujours pas été poursuivis. Face à cette situation, l’IIPA et la Premier League recommandent de maintenir le Vietnam sur la “Watch List”, une liste des pays où le piratage reste une préoccupation majeure. L’avenir de la lutte contre le piratage dans la région dépendra désormais de la volonté politique des autorités à poursuivre leurs efforts.

Source : iipa