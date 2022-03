L’Ukraine automatise ses cyberattaques contre la Russie

L'Ukraine poursuit ses efforts sur le cyberespace pour perturber les infrastructures russes, que ce soit avec le soutien d'Anonymous ou bien avec l'aide des nombreux hackers qui ont rejoint la cyberarmée du pays. D'après le blog ZATAZ, un tout nouvel outil permet aux cyberforces ukrainiennes d'automatiser leurs attaques contre la Russie.

Comme vous le savez peut-être, le conflit entre la Russie et l'Ukraine se déroule également sur le cyberespace. Depuis le début de la guerre, les pirates russes multiplient les cyberattaques à l'aide de terribles malwares capables de supprimer l'ensemble des données stockées sur les serveurs/PC ukrainiens.

Face à ces agressions répétées, le gouvernement ukrainien a décidé de faire appel à tous les hackers du pays et d'ailleurs pour créer une cyberarmée ukrainienne. “Nous créons une armé e informatique. Nous avons besoin de talents numériques. Il y aura des tâches pour tout le monde. Nous continuerons à nous battre sur le front cybernétique”, déclarait Mykhailo Fedorov, ministre en charge de la transformation digitale ukrainienne.

Depuis un channel disponible sur Telegram, les leaders de l'IT Army of Ukraine invitent tout ceux qui le souhaitent à se joindre à l'effort de guerre et liste par exemple des centaines de sites web russes en .ru à cibler, qui regroupent des plateformes gouvernementales, des banques, des entreprises, etc.

L'Ukraine automatise ses cyberattaques grâce à un nouvel outil

Récemment, l'IT Army of Ukraine a mis en place des sites qui permettent à Monsieur et Madame tout le monde d'apporter leur aide dans la cyberguerre contre la Russie. Dans les faits, il suffit de se rendre sur l'un des sites en question, et la simple présence d'internautes permet aux cyberforces ukrainiennes de lancer des connexions assaillantes. Et plus il y a de monde, mieux c'est. En outre et comme le rapporte le blog ZATAZ du chercheur en sécurité informatique David Bancal, les cyberforces ukrainiennes sont dotées depuis ce samedi 26 mars 2022 d'un nouvel outil qui permet d'automatiser les cyberattaques contre la Russie.

“Nous avons longtemps hésité sur la solution technique à recommander car il faut que ce soit un outil auquel on puisse faire confiance. Lors de la sélection de cette solution, une grande attention a été portée à sa simplicité et à sa nature multiplateforme”, expliquent les responsables de l'IT Army of Ukraine. Sans rentrer dans les détails, ce logiciel reçoit les adresses russes ciblées via un serveur de contrôle à distance, et les attaquent ensuite sans action humaine nécessaire. C'est l'IT Army of Ukraine qui se charge toutefois de mettre à jour les cibles et de fixer la fréquence des attaques.

Source : ZATAZ