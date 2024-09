Avis aux amateurs de jeux vidéo et de bonnes performances audio ! Si vous recherchez un bon casque gaming sans fil, sachez qu'Amazon vous propose de vous procurer le Logitech G Pro X 2 à prix réduit.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée limitée qu'Amazon effectue une réduction sur l'achat d'un casque gaming sans fil de la marque Logitech. Disponible en trois coloris au choix, le Logitech G Pro X 2 est à 199,99 euros au lieu de 269 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 70 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, l'article bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Lire également – Meilleurs casques gamer : quel modèle choisir en 2024 ?

Concernant ses principales caractéristiques, le Logitech G Pro X 2 est un casque gaming sans fil de type circum-aural fermé qui dispose d'un son surround DTS Headphone:X 2.0, de la technologie sans fil exclusive Lightspeed, de transducteurs Pro-G de 50 mm, d'oreillettes en similicuir et d'un microphone unidirectionnel à technologie Blue Vo!ce. On retrouve aussi le Bluetooth, un port Jack 3.5 mm, une réponse en fréquence de 20 kHz, une impédance de 38 ohms, une sensibilité de 87,8 dB, une portée sans fil de 30 mètres et surtout une autonomie avoisinant les 50 heures en fonction de son utilisation. Enfin, l'appareil est compatible sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch.