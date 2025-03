L’iPhone pliable aura une petite batterie : comment Apple va préserver l’autonomie ?

La conception de l'iPhone pliable oblige à Apple à intégrer une batterie tout en finesse. Pour ne pas sacrifier l'autonomie pour autant, le constructeur cherche à optimiser la consommation d'énergie ici et là.

Au-delà des technologies d'affichage pliable et de charnière, la conception d'un iPhone pliable pose un sérieux défi de design à Apple. Le constructeur doit parvenir à réduire de manière importante l'épaisseur de l'appareil pour que celui-ci ne soit pas trop épais une fois replié. Pour ce faire, la marque n'a d'autre choix que d'amincir la batterie qui alimentera le mobile, faisant craindre une capacité amoindrie.

Le leaker yeux1122, qui s'appuie sur des sources provenant de fournisseurs de composants, explique qu'Apple va forcément devoir faire des concessions sur la taille de la batterie pour une intégration dans un smartphone pliant, mais que le constructeur prévoit de compenser avec une meilleure efficacité énergétique.

Entre batterie fine et autonomie, un équilibre difficile à trouver pour l'iPhone pliable

Apple viserait notamment à améliorer le circuit intégré de pilote d'affichage, qui sert d'interface entre le microprocesseur et l'écran. Ce composant contrôle le fonctionnement de l'écran et son optimisation pourrait permettre d'obtenir une réduction de la consommation d'énergie et de la chaleur dégagée.

Cette nouvelle technologie pourrait aussi se retrouver dans l'iPhone 17 Air, dont la conception fait face à un challenge similaire. Ce nouveau modèle de smartphone doit être très fin et léger, empêchant l'intégration d'une grosse batterie. Apple va donc devoir trouver des solutions alternatives pour proposer une autonomie convenable.

Habituellement, l'entreprise américaine joue sur les optimisations logicielles pour limiter les besoins énergétiques de ses iPhone. Elle peut aussi compter sur la finesse de gravure des puces, mais il devient de plus en plus difficile d'obtenir des progrès à ce niveau. Apple cherche donc des optimisations ailleurs.

Outre le circuit intégré de pilote d'affichage, on peut aussi imaginer que la firme va équiper son iPhone pliable d'un modem 5G maison. L'iPhone 16e est le premier mobile d'Apple à embarquer un modem 5G de sa conception, le C1. Celui-ci consomme bien moins d'énergie que les modems de Qualcomm, et cela devrait contribuer à offrir une bonne autonomie. Le modem C2, en développement, pourrait même se montrer encore plus impressionnant en la matière.

Source : yeux1122