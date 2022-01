L’iPhone et l’Apple Watch seront bientôt mieux intégrés à Windows grâce à Intel

Intel vient d’annoncer à l’occasion du salon CES 2022 la prochaine génération de sa marque haut de gamme Evo pour les ordinateurs certifiés par l'entreprise. En plus d'ajouter la prise en charge des appareils pliables et de la norme Wi-Fi 6E, les nouveaux PC Evo offriront également l'intégration de l'iPhone et de l'Apple Watch avec la prise en charge d'iMessage pour la première fois.

Intel vient de donner des raisons aux propriétaires d’iPhone de passer sur Windows, quelques mois après avoir trollé les Mac M1 dans des pubs anti-Apple. Durant une présentation au CES 2022, le géant américain a annoncé que les propriétaires d’ordinateurs portables Windows utilisant des puces Intel Evo pourront contrôler leur iPhone à distance. Pour cela, Intel s’appuie sur la technologie de Screenovate, une société récemment acquise par le géant des puces.

Intel a fait la démonstration de la technologie sur scène, et elle s’avère vraiment intéressante pour les propriétaires d’iPhone. Ceux-ci devaient jusqu’à présent se tourner vers des MacBook s’ils voulaient profiter d’applications telles que iMessage sur leur ordinateur.

iMessage arrive sur Windows grâce à Intel

L'intégration d'iMessages dans un PC Windows n'est pas une fonctionnalité prise en charge par Apple, mais cela va changer grâce à Intel. En effet, Intel a dévoilé qu’il serait désormais possible d’envoyer un iMessage en utilisant son PC portable équipé d’une puce Evo à partir d'une application sur mesure.

Dans la démo, Intel a également montré qu’il était possible d’accéder aux données de santé de son Apple Watch. Les données relatives à la fréquence cardiaque, à l'oxygène du sang et même à l'ECG des utilisateurs sont donc directement accessibles sur l’ordinateur portable.

Une autre démonstration a montré la possibilité d'utiliser une tablette Android comme second écran pour le PC, à l'instar de la technologie SideCar d'Apple, mais on ignore si elle sera disponible de la même manière pour les utilisateurs d'iPad. Intel a ensuite montré qu’il était possible de prendre une photo sur un smartphone et de la partager sans effort sur une smart TV. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand ces fonctionnalités seront disponibles pour tous, mais un nombre restreint d’utilisateurs de la plateforme Evo devraient y avoir accès dès la fin de l’année.