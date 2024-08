Oubliez l’iPhone 16, le prochain gros coup d’Apple est l’iPhone Air

Après un iPhone 16 qui ressemblera beaucoup à l'iPhone 15, Apple va bousculer les codes l'année prochaine avec un iPhone 17 Air, plus fin et plus léger que les autres modèles.

iPhone Slim, iPhone Air ou autre nom, il apparaît de plus en plus évident qu'Apple prépare un smartphone plus fin et plus léger pour 2025. Les rapports se multiplient ces dernières semaines, et c'est au tour du réputé journaliste Mark Gurman d'ajouter une pièce dans la machine. Dans sa newsletter habdomadaire Power On, publiée par Bloomberg, il confirme qu'il n'y aura pas d'iPhone 17 Plus l'année prochaine, mais plutôt un iPhone 17 Air.

Au sein de l'offre mobile d'Apple, celui-ci se positionnerait entre l'iPhone 17 et iPhone 17 Pro, comme le MacBook Air se situe entre le MacBook et le MacBook Pro. Cet appareil miserait tout sur son design fin et léger pour se démarquer. En termes de fiche technique, il faut s'attendre à des caractéristiques proches ou égales à celles de l'iPhone 17 standard. Les modèles Pro continueront de proposer de meilleures performances et un appareil photo plus efficace. La version Pro Max serait la seule à disposer d'un grand format.

Un iPhone Air dès 2025, un iPhone Air Pro en 2027 ?

“Le discours de vente sera probablement le suivant : si vous voulez quelque chose de plus élégant qu'un iPhone standard – mais que vous n'avez pas vraiment besoin des performances, de la taille de l'écran ou des caméras d'un modèle Pro – vous pouvez obtenir quelque chose qui a l'air beaucoup plus cool tout en ayant les spécifications d'un iPhone ordinaire”, estime Mark Gurman.

Apple aurait pour ambition de concevoir à terme un iPhone Air aussi bien loti que les modèles Pro. Mais nous ne devrions pas voir débarquer un tel mobile sur le marché avant 2027, au plus tôt. En attendant, la marque à la pomme devrait renouer avec la croissance l'année prochaine grâce à la sortie de cet iPhone 17 Air et d'un nouvel iPhone SE. 2024 et les iPhone 16 semblent être une génération de transition, avec peu de nouveautés au-delà d'Apple Intelligence.

Enfin, la firme américaine travaille bien sur un iPhone et un iPad pliants, mais nous ne savons pas quand ils seront prêts. La tablette serait prioritaire et pourrait arriver plus tôt que le smartphone.

Source : Bloomberg