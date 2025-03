L’iPhone 17 Air est vraiment très fin, la preuve en image

Celui qu'on appelle iPhone 17 Air en attendant qu'Apple ne communique son véritable nom commercial devrait être bien plus fin que l'iPhone 17 Pro d'après ce comparatif en image.

On le sait, Apple va remplacer l'iPhone 17 Plus par un iPhone 17 Air (nom à confirmer) avec sa prochaine génération de smartphones. Ce tout nouveau modèle va miser sur un design tout en finesse et en légèreté, mais à quel point cet appareil sera-t-il fin ? On commence à y voir plus clair.

Le leaker Majin Bu, très actif en ce moment, a publié une image comparant l'iPhone 17 Pro à l'iPhone 17 Air. Il ne s'agit pas des vrais terminaux, qui ne sont pas encore entrés en production. Il s'agit plus probablement de prototypes, ou de moules conçus à partir de leurs caractéristiques techniques supposées. Mais ils ont le mérite de bien montrer la différence d'épaisseur que l'on devrait constater entre les deux smartphones.

Un iPhone 17 Air très fin, mais à quel prix ?

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, on a l'impression que l'iPhone 17 Air est presque deux fois plus fin que l'iPhone 17 Pro. D'après plusieurs indiscrétions, l'iPhone 17 Air devrait être épais de 5,5 mm seulement (9,5 mm en comptant le bloc photo). À titre de comparaison, l'iPhone 16 Pro est épais de 8,3 mm. L'écart serait donc loin d'être négligeable.

iPhone 17 Pro and iPhone 17 Air in comparison pic.twitter.com/Xtgz1j1nMN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 25, 2025

On peut observer la présence d'un espace pour un port USB-C sur la maquette. Celui-ci pourrait être conservé, alors que certaines rumeurs évoquaient la possibilité qu'il soit retiré pour en faire le premier iPhone à compter à 100 % sur la charge sans fil. Nous n'en serions pas encore là, mais il n'est pas impossible qu'Apple saute le pas à l'avenir. Par contre, il n'est pas écarté que l'emplacement physique pour carte SIM soit bien supprimé pour laisser place à de l'eSIM. Cela libérait de l'espace et Apple a déjà pris l'habitude de le faire pour tous ses modèles d'iPhone vendus aux États-Unis depuis quelques années.

On peut en tout cas se poser des questions sur l'autonomie de cet iPhone 17 Air. Une telle finesse va forcément se traduire sur des concessions au niveau de la taille de la batterie. On sait qu'Apple travaille justement sur des optimisations pour ses accumulateurs, mais aussi à baisser la consommation énergétique de certains composants, comme l'écran ou le modem.