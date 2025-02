L’iPhone 17 Air dévoile son design ultra-fin dans de nouvelles fuites

Apple prépare un iPhone plus fin que jamais. Attendu pour la fin d’année, l’iPhone 17 Air pourrait remplacer la version Plus avec un design entièrement repensé. De nouveaux rendus basés sur des fuites révèlent un smartphone aux lignes surprenantes.

Chaque année, Apple renouvelle sa gamme d’iPhone en introduisant des améliorations techniques et parfois des changements de design. Avec la future série iPhone 17, la marque pourrait aller encore plus loin en lançant un modèle inédit : l’iPhone 17 Air. Ce modèle, plus fin que jamais, viendrait remplacer l’actuel iPhone 16 Plus, abandonnant ainsi la version grand format sans compromis sur la finesse. Depuis plusieurs mois, les rumeurs s’accordent sur de nombreux points, et laissent entrevoir un appareil radicalement différent de ses prédécesseurs.

Selon plusieurs sources, l’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm, faisant de lui l’iPhone le plus fin jamais conçu. Il disposerait d’un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et conserverait la Dynamic Island. Côté photo, Apple opterait pour une approche minimaliste avec un unique capteur de 48 MP. Ce choix permettrait d’optimiser l’espace interne et de réduire l’épaisseur globale du smartphone.

Apple revoit entièrement le design de l’iPhone 17 avec un bloc photo horizontal

Les premières fuites suggèrent un changement radical dans le design des iPhone 17. Un leaker affirme avoir vu le modèle final de l’iPhone 17 Air et décrit un dos marqué par un grand module photo horizontal. Ce choix rappelle le design des Google Pixel récents et s’éloigne du traditionnel bloc carré placé dans le coin supérieur gauche des modèles actuels. Cette modification pourrait également avoir un avantage technique : en répartissant les composants de l’appareil photo sur une surface plus large, il pourrait maintenir un châssis ultra-fin sans sacrifier la qualité des capteurs.

L’iPhone 17 Air devrait également profiter du nouveau processeur A19, accompagné de 8 Go de RAM, ainsi que du premier modem 5G conçu par Apple. Ce composant, qui fera aussi ses débuts sur l’iPhone SE 4, permettrait à la marque de réduire sa dépendance à Qualcomm. En plus de ces améliorations techniques, il devrait bénéficier d’une autonomie optimisée grâce à une meilleure gestion de l’énergie, malgré sa finesse extrême. Tous ces changements devront être confirmés lors du lancement officiel, prévu en septembre 2025.