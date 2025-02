L’iPhone 16e ridiculise l’iPhone 16 Pro en autonomie, voici la surprenante raison de ce résultat

Apple ne communique jamais officiellement la capacité des batteries de ses iPhone, et le nouvel iPhone 16e ne fait pas exception. Pourtant, des tests indépendants révèlent une capacité surprenante. Ce modèle abordable surpasse même l’iPhone 16 Pro en termes d’autonomie.

Chaque année, Apple améliore la gestion de l’énergie sur ses iPhone, mais reste discret sur la capacité exacte de leurs batteries. Les utilisateurs doivent souvent attendre les premiers démontages et tests pour obtenir ces informations. En général, les modèles Pro en disposent de plus endurantes, grâce à une meilleure optimisation matérielle et logicielle. Pourtant, un modèle inattendu vient bouleverser cette hiérarchie en 2025.

L’iPhone 16e, présenté comme une alternative plus abordable aux modèles standard et Pro, se démarque pourtant par un avantage inattendu. Selon des tests réalisés par le YouTuber Dave2D, il intègre une batterie de 3 961 mAh, soit une capacité environ 10 % supérieure à celle des iPhone 16 (3 561 mAh) et 16 Pro (3 582 mAh). Cette différence pourrait jouer un rôle clé dans l’autonomie du smartphone, surtout pour les utilisateurs recherchant un appareil performant sur la durée.

L’iPhone 16e dépasse l’iPhone 16 en autonomie lors des tests

Les premiers tests d’autonomie confirment l’impact de cette batterie plus grande. Lors d’un test en conditions réelles, l’iPhone 16e a tenu 12 heures et 54 minutes en affichage continu de Reddit via Wi-Fi. En comparaison, l’iPhone 16 s’est éteint après 11 heures et 17 minutes, soit plus d’une heure avant. Ce test n’incluait pas l’iPhone 16 Pro, mais le 16 Pro Max, doté d’une batterie de 4 685 mAh, a duré 13 heures et 41 minutes. Ainsi, le 16e se positionne comme l’un des modèles 6,1 pouces les plus endurants jamais conçus par Apple.

D’autres évaluations, confirment ces performances. Le 16e affiche des résultats similaires au 16 standard dans certains tests, mais dépasse ce dernier sur des usages plus longs. Selon CNET, après une heure de streaming vidéo, l’iPhone 16e ne perd aucun pourcentage de batterie, tandis que l’iPhone 16 chute à 97 %. Concernant la recharge, il passe de 0 à 57 % en 30 minutes avec un chargeur de 30 W, soit une performance identique à l’iPhone 16. Cette endurance accrue pourrait séduire ceux qui souhaitent une batterie performante sans opter pour un modèle Pro plus coûteux.