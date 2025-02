L’iPhone 16E débarque chez Darty : précommandez-le maintenant et profitez de réductions exclusives !

L’iPhone 16E est enfin en précommande chez Darty avant sa sortie officielle. Découvrez les offres exclusives, dont des réductions sur des accessoires, pour profiter au maximum de cette nouveauté Apple !

Précommander dès maintenant l'iPhone 16E

L’attente est terminée ! L’iPhone 16E, dernier modèle de la célèbre marque à la pomme, est désormais disponible en précommande chez Darty à partir de 849€, avant sa sortie officielle le 28 février prochain. Une excellente occasion d'en profiter en avant-première tout en bénéficiant de plusieurs offres intéressantes.

Des offres à ne pas manquer avec votre iPhone 16E

En plus de cette précommande, Darty propose deux promotions spéciales pour accompagner votre achat. D'abord, bénéficiez de 30% de remise sur les chargeurs Wefix et Wefix Pro pour l'achat simultané d'un iPhone 16E. Cette offre, valable du 1er février au 28 février 2025, s'applique en ligne ou en magasin Darty en France Métropolitaine (hors Marketplace et ventes d’ensembles), à condition d'ajouter les deux produits au panier.

En parallèle, Darty propose également un prix moyen de reprise de 221€ pour votre ancien iPhone, une belle occasion de réduire encore le coût de votre nouveau téléphone. Ce prix est calculé sur la base des reprises réalisées entre janvier et juin 2024 en magasin.

Pourquoi précommander l’iPhone 16E ?

L’iPhone 16E n’est pas seulement un smartphone dernier cri, il offre également une multitude d’avantages qui rendent cette précommande particulièrement attractive. Tout d’abord, il est propulsé par la puce A18, gage de puissance et de fluidité, permettant une utilisation optimale des applications et des jeux les plus gourmands. Il intègre également un système de caméra Fusion avec un capteur de 48 Mpx, vous permettant de prendre des photos en ultra-haute résolution, et une caméra avant de 12 Mpx idéale pour des selfies parfaits.

Côté autonomie, l’iPhone 16E se distingue par sa capacité à offrir jusqu'à 26 heures de lecture vidéo, une performance jamais vue sur un modèle de 6,1 pouces. L’écran OLED de 6,1 pouces, protégé par un Ceramic Shield, assure une visualisation éclatante et une résistance accrue aux chocs. De plus, grâce à l’option Face ID, votre appareil se déverrouille rapidement et en toute sécurité.

Autre atout majeur : le design. Avec son bouton Action et iOS 18, vous bénéficiez d’une interface personnalisable, vous permettant de rendre l’expérience utilisateur plus intuitive et encore plus fluide. En plus, la fonctionnalité SOS d’urgence par satellite vous offre un niveau de sécurité supplémentaire, particulièrement utile en cas d’absence de réseau cellulaire.

Un bon plan à ne pas manquer

Finalement, l’iPhone 16E n’attend plus que vous ! Profitez de la précommande chez Darty pour être parmi les premiers à l’avoir, tout en profitant d’offres exclusives sur les accessoires et une reprise avantageuse de votre ancien modèle. Une occasion en or de vous offrir le dernier bijou d’Apple avant sa sortie officielle, le 28 février. Ne laissez pas passer cette chance !