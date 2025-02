L’iPhone 15 à prix cassé : à 627 €, le smartphone n’a jamais été aussi peu cher !

Les soldes sont maintenant terminés mais les bons plans continuent. L’iPhone 15 est actuellement affiché à son prix le plus bas sur Certideal. Le smartphone reconditionné en France et garanti 24 mois est proposé à 627,99 € seulement. C’est une excellente offre à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le marché du reconditionné est en plein essor en France. Et pour cause, en proposant des appareils de grandes marques à des prix bien plus bas, vous pouvez vous équiper à moindre coût tout en faisant un geste pour la planète.

CertiDeal figure parmi les sites de référence en la matière grâce à la vente de modèles testés et reconditionnés en France. Si vous cherchez un iPhone moins cher, vous êtes au bon endroit. Le site de e-commerce propose des smartphones garantis 24 mois. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises.

l’iPhone 15 est actuellement disponible à partir de 627,99 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. C’est une aubaine pour ce smartphone haut de gamme qui était vendu à 969 € à sa sortie.

Quelles caractéristiques pour l’iPhone 15 ?

Avec ses caractéristiques avancées, le prédécesseur de l’iPhone 16 est aujourd’hui encore une référence en matière de smartphone haut de gamme. Il est doté de l’ultra puissante puce A16 Bionic avec GPU 5 cœurs qui est particulièrement économie en énergie. Le smartphone bénéficie ainsi d’une autonomie pouvant atteindre les 26 heures de lecture vidéo.

On retrouve également une superbe dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz. Grâce à sa luminosité qui peut atteindre les 2000 nits en extérieur, vous pourrez parfaitement regarder vos différents contenus sur votre écran même en plein soleil.

Côté photo, ce modèle embarque un double capteur à l’arrière. Le capteur principal de 48 MP est ainsi couplé à un ultra grand-angle de 12 MP. Vous avez la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K de 3840 x 2160 px. À l’avant, le smartphone est doté d’un objectif de 12 MP.

Enfin, en plus d’être compatible avec la recharge sans fil MagSafe 15W, l’iPhone 15 peut être chargé par le port USB-C qui remplace ainsi le port Lightning.