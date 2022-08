L’iPhone 14 sera bien capable de passer des appels par satellite

La prochaine génération de smartphones d’Apple, les iPhone 14, seront bien dotés d’une connectivité satellitaire leur permettant de passer des appels ou d’envoyer des messages dans les zones blanches.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on sait qu’Apple va permettre à ses prochains iPhone d’envoyer des messages par satellite. Cette information a désormais été corroborée par un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui prétend que les iPhone 14 auront bien le matériel nécessaire pour prendre en charge les communications par satellite.

D’après ses informations, Apple aurait même déjà doté ses iPhone 13 des composants requis, mais n’a pour l’instant pas encore activé la fonctionnalité, faute d’accord avec les opérateurs. Cela semble correspondre aux précédentes informations selon lesquelles l'iPhone 12 et les modèles ultérieurs pourraient utiliser cette technologie de communication. D’ailleurs, SpaceX a annoncé que Starlink permettra bientôt à tous les smartphones de rester connecté au réseau mobile où qu’ils se trouvent sur la planète.

Apple ne s’est toujours pas mis d’accord avec ses partenaires

Bien que les iPhone 14 seront théoriquement compatibles avec la communication satellitaire, l'analyste prévient que le lancement du service dépend de « la capacité d'Apple et des opérateurs à s'entendre sur un modèle économique ». En fin de compte, il est compliqué de prédire quand Apple va effectivement déployer la fonctionnalité, mais l’analyste ajoute « Je crois que cela finira par arriver ».

Si Apple n’arrive pas à trouver d’accord avec ses partenaires commerciaux, les utilisateurs d’iPhone devront probablement utiliser d’autres services pour communiquer avec leurs proches par satellites, comme par exemple celui de SpaceX.

Pour rappel, si un accord est trouvé, on s’attend à ce que les iPhone de dernière génération soient capables de passer des appels et envoyer des messages par l’intermédiaire de satellites. En d’autres termes, les propriétaires d’iPhone n’auront plus à craindre de ne plus avoir de réseau dans les zones blanches, puisqu’il sera toujours possible pour eux de communiquer par ce nouveau biais.

Ming-Chi Kuo s'attend à ce qu'un autre smartphone soit bientôt compatible avec les communications par satellite : le Huawei Mate 50. Ce dernier devrait être lancé en Chine le 6 septembre prochain, mais on ne sait pour l'instant pas s'il sera ou non disponible chez nous.

Source : Medium