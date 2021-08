L’iPhone 12 est en chute libre grâce à ce code promo Cdiscount

L'iPhone 12 fait l'objet d'une promotion assez intéressante du coté de Cdiscount. La version embarquant 128 Go est affichée à 849 €. De plus, grâce à un code promo donnant droit à 10% de réduction immédiate, il voit son prix chuter drastiquement sous la barre des 770 €. Une excellente affaire pour les personnes qui souhaitent s'en équiper à moindre coût.

Après le bon plan sur les AirPods Pro, c'est au tour de l'iPhone 12 de faire l'objet d'une belle réduction du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Proposé dans plusieurs coloris à 849 €, le smartphone d'Apple voit son prix chuter sous la barre des 770 € à très exactement 764,10 €.

Pour profiter de ce tarif avantageux, vous devez une fois ce dernier ajouté à votre panier et le mode de livraison choisi, renseigner le code promo APPLE dans le champ prévu à cet effet. La réduction de 10% s'appliquera alors automatiquement. Compatible avec le réseau mobile 5G, l'iPhone 12 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels.

Le téléphone est également équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour la photo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons notre article associé au test de l'iPhone 12.