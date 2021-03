L’iPad Pro 5G serait aussi puissant que les Mac M1

Les prochains iPad Pro devraient être aussi puissants que les Mac M1. Des références dans le code de iOS 14.5 montrent en effet que la prochaine puce A14X est liée au même nom de code que celui utilisé par Apple pour la puce M1. Le nouveau silicium devrait être ainsi très proche, pour ne pas dire identique, à la puce M1 surpuissante des derniers Mac.

On est tout près du lancement de iOS 14.5 et iPadOS 14.5. Les deux systèmes d'exploitation ont droit à leur cinquième beta et, parce qu'on est désormais très près de la version finale, des indiscrétions commencent à apparaitre dans le code source. Tout indique que Apple devrait, en plus de lancer la mise à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 dans les prochains jours, annoncer une série de nouveaux produits dès le mois prochain. Parmi ces derniers, il est question d'un nouvel iPad Pro avec connectivité 5G et nouvelle technologie d'écran mini-LED.

Parce qu'il s'agit d'une nouvelle génération, on s'attend à ce que Apple y intègre un nouveau modèle de puce. Si on se réfère au sobriquets attribués à ces composants par le passé, on pense, sans trop se mouiller, que le futur SoC sera baptisé A14X. A moins que Apple ne saute plus franchement le pas… car on trouve un certain nombre de références troublantes dans le système d'exploitation. La première info, c'est que cette puce tout-en-un contiendra un GPU baptisé 13G. Or, on ne trouve ce composant dans aucun autre appareil sous iOS.

A l'issue de recherches plus poussées, le site 9to5Mac s'est rendu compte que la puce A14X et la puce M1 des derniers Mac partagent le même nom de code T8103. Si cela se confirme, les prochains iPad pourraient avoir des performances équivalentes aux derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini M1. Ce qui signifie, par exemple, de pouvoir monter des vidéos en utilisant l'écran tactile, le tout dans les mêmes conditions de performances que sur Mac.

L'autre info est plutôt une surprise. Apple prépare non pas un, ni deux modèles, mais quatre, dont les noms de code sont J517, J518, J522, et J523. L'arrivée d'iPad Pro aux performances équivalentes à celles des macs n'est pas fondamentalement une surprise. Des rumeurs persistent en ce sens depuis plusieurs semaines. On note par ailleurs que Apple a toujours présenté les iPad Pro comme des “ordinateurs” plus rapides que la plupart des PC portables Windows 10.

