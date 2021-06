LinkedIn se fait pirater, l’appli Paramètres de Windows 11 se refait une santé, le récap’

Le réseau LikedIn a été piraté pour la deuxième fois cette année, certains smartphones de Samsung bénéficient de 5 années de mise à jour de sécurité, l’application Paramètres fait peau neuve avec Windows 11, c’est le récap’ du jour.

En cette belle journée ensoleillée, prenez quelques minutes pour rattraper votre retard sur les news d’hier sur votre site d’actus favori !

LinkedIn piraté : les données de 700 millions d'utilisateurs mises en vente

Le site RestorePrivacy.com a révélé que le réseau social LinkedIn est victime d’une énorme faille de sécurité. Les données de 700 millions d’utilisateurs de LinkedIn, soit 92 % des personnes inscrites sur le service, ont été piratées. Noms, adresses, localisations, numéros de téléphone, genres ou encore comptes sur les autres réseaux sociaux, toutes les informations personnelles sont actuellement en vente sur un forum spécialisé dans le hacking. C’est la deuxième fois dans l’année que le réseau social de Microsoft fait l’objet d’un vol massif d’informations personnelles, puisque la dernière fuite datait d’avril 2021, avec 500 millions d’utilisateurs alors concernés.

Les Galaxy S20 bénéficieront de 5 ans de mises à jour de sécurité



Au cours des dernières années, Samsung a largement amélioré le support logiciel de ses smartphones. 4 ans de mises à jour de sécurité sur tous les smartphones de son lineup sortis après 2019 ont d’ailleurs été promis à tous les smartphones de la marque. Pour une poignée de modèle Galaxy Enterprise Edition, une année de mises à jour de sécurité supplémentaire est désormais offerte. Pour rappel, les smartphones de ce programme, destinés aux entreprises, sont configurés avec des logiciels et des applications s’adressant aux professionnels. Vous trouverez la liste des 7 appareils Samsung concernés dans notre article.

Windows 11 : une nouvelle application Paramètres plus complète et intuitive

La première Preview de Windows 11 est enfin disponible, ce qui nous a permis de découvrir que Microsoft a enfin décidé de faire un peu le ménage dans les différentes interfaces du panneau de configuration. Tout est désormais centralisé dans une nouvelle application Paramètres plus complète, intuitive et élégante. Les anciennes interfaces n’ont pas encore tout à fait disparu, mais il se peut que des changements apparaissent encore entre la version bêta « Preview » actuelle et la version finale.

