Bluesky s’ouvre au public, plus besoin d’un compte pour voir les publications sur le réseau social

Bluesky reste une alternative décentralisée à X, mais désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir un compte et de se connecter pour pouvoir voir les messages publiés sur la plateforme, selon un billet de blog du PDG de Bluesky, Jay Graber.

Bonne nouvelle pour les internautes, Bluesky, le réseau social décentralisé accessible uniquement sur invitation, s'ouvre petit à petit au public. Le PDG Jay Graber a annoncé que les publications sur Bluesky sont désormais visibles qu'une personne soit connectée ou non, ce qui signifie que vous pouvez directement partager du contenu avec vos amis qui n'ont pas de compte Bluesky.

La plateforme sociale décentralisée, lancée en mars, nécessite toujours un code d'invitation pour ouvrir un compte, mais tout visiteur peut désormais voir les messages d'un compte individuel sur son site bsky.app et dans ses applications mobiles, à moins que l'utilisateur n'ait choisi de ne pas les afficher publiquement.

Bluesky permet enfin aux utilisateurs de voir les publications sans se connecter

Jay Graber, PDG de Bluesky, a déclaré : « Nous avons conçu Bluesky pour en faire un lieu de conversation publique – nouvelles de dernière heure, commentaires et analyses, blagues et plus encore. Et nous faisons un pas de plus vers cet objectif en lançant une vue web publique, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être connecté pour voir les messages sur Bluesky ».

Il ajoute aussi que « Les gens peuvent facilement voir les messages de Bluesky sans être connectés. Le partage sera plus pratique, qu'il s'agisse d'une blague que vous voulez envoyer par SMS à un ami ou d'un message que vous voulez intégrer dans un article ».

Les utilisateurs de Bluesky peuvent activer une option dans Paramètres > Modération > Visibilité des utilisateurs déconnectés pour empêcher le réseau social de montrer leurs messages aux utilisateurs déconnectés. Toutefois, cette limite ne s'applique qu'au site web de Bluesky et à sa propre application. L'entreprise a indiqué que d'autres clients tiers pourraient ne pas respecter cette limite et afficher vos messages malgré tout.

L'abandon de la nécessité d'être connecté pour voir le contenu n'est pas le seul changement chez Bluesky ; il y a aussi un nouveau logo en forme de papillon. L'entreprise indique qu'il s'agit d'un “symbole de changement et de transformation” et que l'émoji papillon était utilisé par les utilisateurs de Bluesky lorsqu'ils partageaient leur pseudo.