LineageOS 17.1 (Android 10) est désormais compatible avec les Galaxy S9 et Note 9 Exynos

La communauté LineageOS annonce que les variantes Samsung Galaxy S9 et Note 9 Exynos de même que le Realme 2 Pro et une poignée d’autres smartphones sont désormais pris en charge par la version 17.1 de la ROM – qui est désormais sous Android 10. De quoi ravir les fans qui pourront profiter d’une expérience Android pure sur ces smartphones.

Si vous ne le connaissez pas encore, LineageOS est une ROM Android open source de remplacement compatible avec les smartphones de nombreux constructeurs. Le projet est hérité de CyanogenMod, et vise à apporter une expérience Android la plus proche possible d’AOSP, sans la surcouche et les personnalisations du constructeur.

La ROM LineageOS offre en prime des fonctionnalités absentes des firmwares officiels, notamment un éditeur de thème, le support natif du codec audio FLAC, un mode modem (tethering), ou la possibilité d’overclocker le processeur. LineageOS permet l’installation de la suite d’applications Google pour que vous puissiez bénéficier du Play Store et des autres services de la suite GMS.

Le projet a récemment mis en ligne ses premières build LineageOS 17.1 – les premières à être construites autour d’Android 10. Et surprise : à peine deux mois après l’arrivée officielle de One UI 2.0 avec Android 10 sur les Samsung Galaxy S9 et Note 9 (variantes Exynos), les développeurs du projet annoncent que LineageOS 17.1 est désormais lui aussi compatible avec ces smartphones.

De même qu’une poignée d’autres modèles. Voici la liste complète :

Samsung Galaxy S9 (Exynos)

Samsung Galaxy S9+ (Exynos)

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos)

Realme 2 Pro

LeEco Le Max 2

Yandex Phone

BQ Aquaris X

BQ Aquaris X Pro

L’équipe LineageOS annonce également la fin de la prise en charge des Xiaomi Redmi Note 4 sur le canal officiel. Le développement se poursuit néanmoins sur d’autres ROM alternatives basées sous Android 10. Pour installer LineageOS 17.1 sur un Galaxy S9, Note 9 ou un autre smartphone compatible, c’est très simple :

Rendez-vous sur le wiki de LineageOS en cliquant sur ce lien

Recherchez votre modèle de smartphone

Suivez les instructions précisées pour votre appareil

Avez-vous essayé LineageOS sur votre S9 ou Note 9 ? Partagez vos retours dans les commentaires.

