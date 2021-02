Lineage OS 18.1 arrive sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Une version non officielle de la ROM customisée LineageOS est disponible pour trois smartphones de la gamme Galaxy S20 : le S20, le S20+ et le S20 Ultra. Cette ROM s’adresse à la version Exynos des smartphones. Elle est basée sur Android 11 et apporte une interface épurée, pour ceux qui n’aiment pas One UI.

Vous êtes propriétaire de l’un des modèles de la série Galaxy S20 ? Vous n’aimez pas toutes les modifications apportées par Samsung à Android ? Et vous aimez bien mettre les mains dans le cambouis et personnaliser votre expérience sur votre smartphone ? Alors ce message est pour vous. Une équipe de développeur a réussi à porter la dernière version de Lineage OS, numérotée 18.1 et basée sur Android 11, sur trois smartphones de la gamme S20.

Les smartphones concernés sont très spécifiques. Il s’agit des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Et plus précisément les versions Exynos de ces trois smartphones. Soit celles que vous retrouvez en France et dans toute l’Europe. Si vous avez importé votre Galaxy S20 des États-Unis ou de Chine, vous ne pouvez donc pas installer cette ROM. En revanche, elle fonctionne sur les versions 4G ou 5G, indifféremment.

Lineage OS 18.1 s'installe sur One UI 3.0 ou supérieur

Pour l’installer, rendez-vous à la fin de cet article pour y trouver un lien vers le forum de nos confrères de XDA Developers. Vous pouvez appliquer Lineage OS si votre smartphone fonctionne sur One UI 3.0 ou One UI 3.1. Ce sont les dernières versions de l’interface de Samsung. Si vous n’avez pas encore migré vers One UI 3.0, rendez-vous dans les réglages du smartphone pour télécharger l’archive et l’installer. Et, naturellement, il faut également que le bootloader du smartphone soit débloqué.

Comme toujours avec les ROM customisées, il existe quelques risques liés à l’installation et l’utilisation. D’abord, pour l’installation, vous devez utiliser le Recovery spécifiquement créé par les développeurs de cette ROM (il est téléchargeable, lui aussi, à partir du lien source). Avec le Recovery, vous allez flasher la mémoire de votre smartphone (sauvegardez donc vos données avant de lancer la procédure) et installer la ROM. Un pack pour installer les services Google est également disponible sur le web.

Une fois installée, vous bénéficiez d'une interface proche de celle d'Android pur. Toutes les fonctions essentielles sont prises en charge avec Lineage OS 18.1, mais, comme avec d’autres ROM sous Android 11, le partage d’écran en WiFi est désactivé. Le portage de cette ROM n’a pas été réalisé par les développeurs habituels de Lineage OS, mais par Exynoobs, une équipe dédiée à l’adaptation des ROM customisées sur les versions Exynos des smartphones de Samsung.

Source : XDA Developers