Galaxy S II : l’antique flagship de Samsung passe à Android 11 grâce à Lineage OS

Les équipes de Lineage OS ont publié une nouvelle ROM destinée au Samsung Galaxy S II permettant à l’antique flagship de profiter d’Android 11. Cependant, ce portage est loin d’être parfait, puisque certains services, notamment téléphoniques ne sont pas pris en charge. En outre, l’installation nécessite un effacement complet de la mémoire du téléphone.

À l’occasion de la présentation du Galaxy Note 20, Samsung a annoncé un changement dans sa politique de mise à jour de ses terminaux. À partir du Galaxy S10, tous les flagships, ainsi que quelques modèles de la gamme A et des tablettes, bénéficieront de trois ans de mise à jour d’Android. Samsung a établi une liste de 38 plates-formes concernées par cette nouvelle politique censée répondre à l’inquiétude des consommateurs vis-à-vis de la durée de vie d’un produit.

Rares sont en effet les marques à atteindre ou dépasser les trois ans de maintenance du système d’exploitation. C’est d’autant plus vrai sur les segments entrée de gamme et milieu de gamme. Malgré toutes critiques possibles à l’encontre d’Apple, notamment, il est incroyable de noter que la firme de Cupertino continue de maintenir à jour l’iPhone 6S, un smartphone sorti en septembre 2015. Il s’agit de sa dernière année de mise à jour. Mais sa longévité est bien supérieure à ce que vous pouvez rencontrer sur Android.

Le Galaxy S II passe à Android 11

Mais grâce aux développeurs indépendants qui travaillent sur les ROM alternatives, comme Lineage OS (ex CyanogenMod), certaines antiquités reviennent à la vie et font un bond dans le temps. C’est le cas du Galaxy S II. L’équipe de Lineage OS annonce la publication de la première version d’une ROM Lineage OS 18.1, basée sur Android 11, destinée à l’ancien flagship. Si vous en avez un caché dans un tiroir ou un vieux carton, c’est le moment de le dépoussiérer !

Attention, ne réalisez pas cette opération sur votre téléphone si vous utilisez encore quotidiennement le Galaxy S II. En effet, la ROM est peut-être stable, mais tout ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez par exemple recevoir des appels, mais pas en émettre. Le GPS et la radio FM ne fonctionnent pas non plus. Plusieurs fonctions intégrées au système d’exploitation, comme Google Cast, ne sont pas (encore?) prises en charge. Le WiFI, l’écran, le haut-parleur, le port jack 3,5 mm, les capteurs photo, quant à eux, fonctionnent normalement.

Une installation qui n’est pas sans risque

Deux autres informations sont importantes. D’abord, cette ROM est destinée à la version GT-I9100 et non l’une des variantes du Galaxy S II. Il existe d’autres versions, comme la GT-I9100G, avec un SoC Texas Instrument en lieu et place du SoC Exynos 4210, ou encore la GT-I9100P, avec un capteur NFC supplémentaire. Vérifiez bien, dans le menu paramètres, puis information sur l’appareil, quel est le numéro de série de votre mobile avant de vous lancer. Car cette ROM ne fonctionne qu’avec la version standard.

Ensuite, l’installation de la ROM nécessite de reformater l’espace de stockage interne pour créer de nouvelles partitions. Il faut donc bien vérifier d’avoir sauvegarder l’ensemble des informations du smartphone avant de démarrer le processus de mise à jour. Notez également que cette ROM nécessite de flasher le smartphone, ce qui représente un risque non négligeable de blocage.

Le Galaxy S II va fêter ses 10 ans

Le Galaxy S II va bientôt fêter ses 10 ans. Le smartphone a en effet été présenté en février 2011, à l’occasion du Mobile World Congress. Il a démarré sa phase de commercialisation en mai 2011. Le Galaxy S II fonctionne sur un SoC Samsung Exynos 4210 (dual-core Cortex-A9) avec 1 Go de mémoire vive et 16 ou 32 Go de stockage interne. Son écran mesure 4,27 pouces et sa batterie offre une capacité de 1650 mAh. Son capteur photo affiche une définition de 8 mégapixels et son capteur selfie une définition de 2 mégapixels.

Lancé sous Android Gingerbread (2.3), il a bénéficié de deux mises à jour majeures du système d’exploitation. Une première vers Ice Cream Sandwich (4.0.1). Et une seconde vers Android Jelly Bean (4.1.2). Bien sûr, des versions intermédiaires ont également été déployées entre temps. Grâce aux ROM customisées, telles que Lineage OS, il est possible de porter le Galaxy S II jusqu’à Android Nougat (7.1.1). Avec cette dernière, le smartphone reste entièrement fonctionnel et reste compatible avec un grand nombre d’applications.

