Lime va bientôt empêcher ses utilisateurs d’être à deux sur une trottinette électrique

Lime teste actuellement une nouvelle technologie sur ses trottinettes électriques parisiennes. En analysant diverses données telles que l’angle et l’accélération du véhicule, celles-ci sont désormais capables de détecter lorsqu’un second passager est monté à bord. Le cas échéant, elles s’arrêteront progressivement par elles-mêmes.

Depuis leur arrivée dans les zones urbaines, les trottinettes électriques fascinent autant qu’elles agacent. Si ces dernières sont rapidement devenues un moyen de locomotion plébiscité par les Français, certains s’alertent des risques pour la sécurité qu’elles présentent, aussi bien pour leur conducteur que pour les piétons. Plusieurs villes n’ont ainsi pas hésité à prendre des mesures drastiques, en interdisant par exemple leur présence sur les trottoirs.

Lime, un des leaders de la location de trottinettes électriques en France, fait donc tout son possible pour se conformer à ces législations changeantes. À l’été 2022, la société américaine a notamment développé Lime Vision, une innovation capable de détecter lorsque l’utilisateur circule sur un trottoir. Aujourd’hui, la firme présente une nouvelle technologie visant une fois plus à améliorer la sécurité des usagers de la route.

Lime veut mettre fin aux trottinettes électriques avec deux passagers

Il n’est pas rare, en ville, de croiser le chemin d’une trottinette électrique transportant deux passagers. Pourtant, la pratique peut s’avérer particulièrement dangereuse, l’équilibre du véhicule étant nécessairement altéré. Cette pratique appartiendra bientôt au passé, du moins sur les trottinettes Lime. En effet, la firme a dévoilé « Single Rider Recognition Technology », sa dernière innovation capable de détecter le nombre de passagers sur une trottinette.

Pour ce faire, le véhicule analyse diverses données telles que l’accélération et l’angle, qui peuvent changer lorsqu’un second passager est présent. Si la trottinette conclut que plus d’un utilisateur se trouve au guidon, elle s’arrêtera automatiquement au terme d’une décélération progressive. « Avec cette nouvelle technologie, nous prouvons une fois encore notre volonté d’aller dans le sens de la régulation », a déclaré Hadi Karam, General Manager de Lime France. On rappelle que les personnes roulant à deux sur une trottinette électrique s’exposent à une amende de 35 €.

Source : Le Parisien