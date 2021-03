L’iMac Pro est mort, Apple n’en produira plus

Les jours de l’iMac Pro d’Apple sont comptés. La firme de Cupertino ne produira plus son deux en un, du moins pour le moment. Cette stratégie est destinée à écouler les stocks afin de le retirer définitivement de la vente.

Apple l’avait annoncé : l’iMac Pro va tranquillement mourir de sa belle mort dans les prochains mois. Le processus est aujourd’hui bien lancé. En effet, sur le site du constructeur, il est toujours possible de commander un de ces ordinateurs deux en un, mais dans la limite des stocks disponibles, ce qui signifie que la production s’est arrêtée.

Plus encore, il n’est plus possible de personnaliser son iMac Pro. Si vous souhaitez en acheter un maintenant, il faudra automatiquement prendre la version dotée du processeur Intel Xeon à 5499 euros avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Il faudra réellement en vouloir un.

Le format deux en un n’est pas mort

Ici, seul le modèle Pro, annoncé en 2017, est concerné. Pas mis à jour depuis sa sortie, il a depuis été remplacé par le nouveau Mac Pro, beaucoup plus modulable (il s’agit d’une tour) et surtout plus puissant. L’existence même de l’iMac Pro devenait de plus en plus questionnable.

Les iMac « classiques » ne sont eux pas concerné par cette mise en préretraite. Les modèles grands publics sont toujours vendus sur le site d’Apple sans aucune restriction de stock. Pourtant, on peut s’attendre à les voir disparaître à un moment ou un autre, du moins dans leur forme actuelle. En effet, Apple veut complètement abandonner les processeurs Intel au profit de ses SoC ARM maison, dont le premier est le M1. Pour le moment, l’Apple M1 n’est disponible que sur les MacBook Air, Pro 13 et les Mac Mini, mais ce n’est que le début.

L’objectif affiché d’Apple est clairement de passer à 100% sur des processeurs maison pour tous ses produits. Les iMacs, ses deux-en-un stars, ne feront sans doute pas exception à la règle et on peut s’attendre à de nouveaux modèles dévoilés un jour ou l'autre.