France Télévisions débarque sur Prime Video : quel intérêt pour les téléspectateurs ?

Les chaînes en direct ainsi que tous les programmes en replays et contenus exclusifs de France TV sont désormais disponibles dans Prime Video.

On avait été étonné de voir se former une alliance entre Netflix et TF1, nous promettant de voir les programmes de ce dernier depuis la plateforme de streaming du premier, voici une nouvelle surprise : France Télévisions annonce un partenariat avec Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon.

À partir d'aujourd'hui, 3 juillet 2025, les abonnés Prime résidant en France peuvent accéder à tous les contenus disponibles sur France Télévision. Cela comprend les directs des chaînes (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info), les programmes en preview et en replay, ainsi que les contenus exclusifs au web.

France TV et Prime Video vs TF1 et Netflix

“Grâce à cet accord, près de 20 000 contenus france.tv comme Un Si Grand Soleil, Intervilles ou encore Drag Race France bénéficieront d’un corner dédié sur la page d’accueil de Prime Video en France”, expliquent les deux entités dans un communiqué commun. Rien que cet été, les amateurs de sport pourront par exemple visionner le Tour de France, l’Euro de football féminin et la Coupe du monde de rugby féminine sans quitter l'application Prime Video.

“Avec ce mode de distribution inédit, notre groupe franchit une étape historique pour renforcer la visibilité de son offre de service public, et ainsi permettre à tous les publics de retrouver et découvrir la richesse unique de france.tv sur de nouveaux environnements”, a réagi Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit : une partie du public n'a plus le réflexe de zapper sur les chaînes en linéaire ou de se connecter à la plateforme de streaming france.tv. Les dirigeants du groupe audiovisuel espèrent toucher une nouvelle audience en s'invitant sur Prime Video. TF1 a eu la même réflexion en s'associant avec Netflix. Après l'échec de Salto, les chaînes françaises ont abandonné l'idée de concurrencer les grands services de vidéo US et préfèrent désormais travailler avec eux.

Du côté d'Amazon, c'est l'occasion d'enrichir l'offre Prime Video et de s'imposer encore un peu plus comme un agrégateur sur lequel on peut trouver à peu près tout ce que l'on souhaite. Max, Paramount+, Ciné+OCS, Universal+ et MGM+ sont par exemple accessibles au sein de la plateforme.