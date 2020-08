Ligue 1 et Ligue 2 : Telefoot lance un abonnement à 14,90 € par mois

Telefoot, la nouvelle chaîne du groupe MediaPro lance un abonnement à 14,90 € pour accéder aux matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Cette offre est sans engagement et est accessible uniquement sur les smartphones et tablettes.

Telefoot, la nouvelle chaîne détentrice des droits de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT vient d’annoncer une nouvelle offre en plus des deux formules déjà connues. Pour 14,90 € vous pouvez accéder aux meilleurs matchs des championnats français de première et de deuxième division depuis un smartphone ou une tablette. Telefoot bloquera la fonctionnalité de casting pour empêcher ceux qui le souhaitent de diffuser le contenu de leur écran sur une Smart TV, sur Apple TV ou via Chromecast.

Si cela peut se faire en retirant le bouton de casting de l’application, nous ignorons comment l’entreprise compte s’y prendre pour empêcher la projection directe de l’écran. Par ailleurs, contrairement aux autres formules, les contenus ne seront pas disponibles en 4K/HDR, ce qui est logique vu que l’offre est prévue pour les petits écrans.

Telefoot à 14,90 € par mois : sans Ligue des Champions et sans Netflix

À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, MediaPro fait pratiquement cavalier seul. SFR est le seul opérateur à s’être allié pour le moment avec Telefoot. Ce partenariat permet non seulement à la nouvelle chaîne d’être diffusée sur les box de l’opérateur, mais aussi de récupérer les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour la saison 2020-2021. Les compétitions européennes ne sont toutefois pas accessibles via l’abonnement à 14,90 €.

Pour les voir, vous devrez soit opter pour l’offre à 25,90 € sans engagement ou la formule à 29,90 € qui inclut un abonnement Telefoot et Netflix. Cette offre est similaire à celle de Canal+ qui propose déjà un abonnement avec Netflix inclus, le tout à 34,9 €. L’application Telefoot est accessible sur tous vos écrans : PC, Mac, Chromebook, smartphones et tablettes Android, iPhone et iPad avec en plus l’option Chromecast. Les contenus sont par ailleurs disponibles en 4K/HDR. Voilà pour les trois formules proposées pour l’instant par la nouvelle chaîne de foot.

On s’attend par ailleurs à d’autres alliances entre MediaPro et les opérateurs. Les chaînes du groupe ne sont pour le moment pas annoncées sur les box de Free, Orange, ni de Bouygues Telecom. Il se murmure que des négociations sont en cours avec Canal+, mais rien n’est encore officiel pour l’heure.