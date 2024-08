L’ID. Buzz baisse son prix sur cette nouvelle version, comme son autonomie

Dans l'optique de compléter la gamme de l'ID. Buzz, Volkswagen vient d'annoncer le lancement de deux nouvelles versions de son combi électrique. Baptisées Pure et Pure Freestyle, ces variantes vont constituer l'entrée de gamme avec un prix plus doux… Et une autonomie réduite.

En juillet 2024, Volkswagen a procédé à une refonte importante de la gamme ID. Buzz. Pour cause, la version de base ID. Buzz Pro a reçu un tout nouveau moteur de 286 ch, le tout accompagné d'un pack de batterie inédit de 79 kWh. Résultat, le rayon d'action a grimpé pour avoisiner désormais les 460 km.

Ce n'est pas tout puisque le constructeur a également officialisé le lancement de l'ID. Buzz à empattement long, la fameuse version 7 places du combi électrique. Légèrement plus imposante, elle embarque de facto une batterie plus importante de 86 kWh (soit une autonomie de 469 km). Et enfin, la gamme a aussi accueilli une version sportive, l'ID. Buzz GTX et son moteur de 250 kW (350 ch).

Après tous ces changements, on pensait que Volkswagen allait se concentrer sur d'autres gammes. Faux. En effet, le constructeur vient d'annoncer le lancement prochain de plusieurs variantes inédites. Dans un communiqué officiel, la marque allemande introduit ainsi l'ID. Buzz Pure et Pure Freestyle. Concrètement, ces deux modèles vont constituer l'entrée de gamme avec un prix plus doux.

La gamme ID. Buzz accueille des nouveaux venus

Seulement, pour réduire la facture, la firme a dû faire des concessions, notamment sur la batterie. Ainsi, ces deux versions sont dotées d'une plus petite batterie d'une capacité de 59 kWh. De fait, l'autonomie chute à 330 km en cycle WTLP avec une pleine charge. Sur autoroute à pleine vitesse, on peut donc imaginer qu'il ne faudra pas parier sur des trajets de plus de 150 km entre chaque recharge. En parlant de la recharge en courant continu, elle sera capée à 165 kW.

Dotées d'un seul moteur installé à l'arrière, l'ID. Buzz Pure et Pure Freestyle afficheront une puissance de 125 kW, soit environ 170 chevaux. Notez que la version Pure Freestyle s'imposera comme le modèle le moins cher, grâce à une dotation dépouillée (enjoliveurs de 18 pouces, parties en plastique de la carrosserie sans peinture, etc.). Elle se négociera chez nos voisins Outre-Rhin au prix de 49 998 €.

Par extension, l'ID. Buzz Pure sera mieux équipée. La dotation est en réalité assez proche de celle de l'ID. Buzz Pro S et comprend notamment la climatisation automatique, les feux à LED ou encore les tablettes pour les passagers à l'arrière. En Allemagne, il est affiché à partir de 54 127 €. Pour rappel, l'ID. Buzz Pro 5 places avec sa batterie de 79 kWh est proposé en France à partir de 52 850 €. On pourrait donc s'attendre à des prix sous les 50 000 € pour ces deux versions Pure dans l'Hexagone.

Une version Cargo avec transmission intégrale fait son entrée

Enfin, sachez que Volkswagen a également officialisé l'arrivée d'une autre variante, cette fois-ci pour la version Cargo de son combi électrique. Désormais, la déclinaison utilitaire propose également une transmission intégrale 4Motion en plus de la version Propulsion. Avec ces deux moteurs électriques montés sur chaque essieu, la puissance grimpe à 340 chevaux.

Pour alimenter la bête, on retrouve la nouvelle batterie de 79 kWh, pour une autonomie estimée de 432 km en cycle WLTP. A l'image de l'ID. Buzz GTX, elle peut tracter jusqu'à 1800 kg de chargement. Pour l'heure, son prix n'a pas encore été communiqué. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons davantage sur la date de sortie de ces nouveaux ID. Buzz en France, tout comme leur prix.