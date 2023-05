ChatGPT peut désormais se transformer en agent immobilier pour trouver la maison de vos rêves

Un important acteur du marché immobilier vient de lancer un nouveau plugin qui permet aux acheteurs de rechercher des biens immobiliers sous forme conversationnelle avec un assistant virtuel propulsé à l’intelligence artificielle : ChatGPT.

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent activement un bien immobilier, ChatGPT pourrait bientôt vous aider à trouver la maison de vos rêves. Zillow, la célèbre place de marché immobilière américaine, vient de lancer un nouveau plugin sur ChatGPT qui permet à l’outil conversationnel de vous aider à scanner le site de l’agence à la recherche de la perle rare.

Grâce au plugin, les acheteurs peuvent tout simplement poser des questions spécifiques sur les annonces immobilières ou de spécifier leurs préférences pour les logements qu'ils souhaiteraient acheter ou louer. Les utilisateurs peuvent préciser le lieu, la fourchette de prix, le nombre de chambres et de salles de bain, ainsi que d'autres paramètres. L'IA effectue ensuite une recherche dans toutes les annonces de Zillow et renvoie à l'acheteur les biens qui lui conviennent en l'espace de quelques secondes seulement.

ChatGPT va aussi s’attaquer aux emplois en agences immobilières

La mission de Zillow est de créer une expérience transparente et intégrée pour les clients, pour tous leurs besoins immobiliers, de l'achat à la vente en passant par le financement et la location, et c’est exactement le but du nouveau plugin pour ChatGPT. Il offre aux acheteurs une expérience de recherche immobilière plus personnalisée, éliminant ainsi le besoin de faire défiler sans fin les listes.

« L'IA générative est en train de changer la façon dont les gens recherchent des informations », déclare David Beitel, directeur technique de Zillow. « Nous comprenons son immense potentiel et nous sommes impatients de développer d'autres innovations technologiques avec la technologie OpenAI à l'avenir ».

Le plugin ChatGPT est actuellement en phase alpha, ce qui permet à Zillow d'affiner et d'améliorer l'expérience en fonction des interactions avec les utilisateurs. Il reste maintenant à voir si d’autres agences immobilières vont également sauter sur l’occasion pour offrir une expérience similaire à leurs clients, et notamment en France, puisque Zillow n’est malheureusement pas disponible chez nous. On se demande également si ces différents plugins pourraient à terme menacer les emplois en agences immobilières, mais seul l’avenir nous le dira.