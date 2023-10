L’IA va décider quels vêtements sont à la mode et c’est bon pour la planète

En utilisant l'intelligence artificielle pour prédire quels types de vêtements seront à la mode, les fabricants pourraient produire uniquement ce qui sera vendu, limitant ainsi l'impact environnemental du secteur textile.

À Paris, la Fashion Week bat son plein. Parmi tous les intervenants de cette semaine des défilés, il y en a dont le métier est de repérer les tendances à venir. Ces experts observent les collections, les analysent et estiment ce qui a le plus de chance d'être “à la mode” la saison prochaine. Ces prédictions sont ensuite vendues aux créateurs et boutiques qui s'en inspirent lors de la création de leurs nouvelles pièces. Et désormais, l'intelligence artificielle s'en mêle.

De plus en plus de modèles d'IA sont utilisés pour analyser des milliers de photos, publications sur les réseaux sociaux, données de recherches, chiffres de vente et autres. Forcément plus rapides que l'être humain, ces systèmes repèrent les tendances qui ont statistiquement le plus de chances de devenir réalité. Ou de manière plus pragmatique, les vêtements qui se vendront bien. Si l'intérêt économique est évident, il y a en un autre qui en découle : l'intérêt écologique.

Utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les tendances de la mode pourrait réduire l'impact écologique de l'industrie textile

Selon Global Fashion Agenda et McKinsey & Co, l'industrie de la mode est responsable à elle seule d'au moins 4 % des émissions mondiales de CO2. Un chiffre alarmant qui pourrait diminuer grâce à l'IA. En sachant ce qui est le plus susceptible de se vendre, les fabricants pourraient se concentrer uniquement dessus et éviter à la fois la surproduction et les invendus. Tony Pinville, co-créateur du modèle de prédiction Heuritech, explique qu'actuellement, “40 % des produits de mode dans le monde ne sont pas vendus au prix fort et 25 % ne sont pas vendus du tout”.

Lire aussi – L’IA devrait avoir droit à la liberté d’expression selon des experts

L’intelligence artificielle ne fait pas tout dans ce domaine où l'affect et le ressenti jouent un rôle important. Les experts humains travaillent conjointement avec les systèmes d'analyse automatisés afin de nuancer les résultats. N'oublions pas également que l'IA elle-même à un impact environnemental parfois conséquent. Il ne faudrait pas qu'il s'aggrave pour permettre à celui de l'industrie textile de diminuer.

Source : The Guardian