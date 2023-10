Free va bientôt lancer une nouvelle Freebox, les fonctionnalités des Pixel 8 se précisent, le récap

Après plusieurs années d’attente, Free s’apprête enfin à lancer une nouvelle Freebox. Les Pixel 8 et 8 Pro vont être dotés de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA. La série Ahsoka est enfin située sur la chronologie Star Wars, c’est le récap.

Free a officiellement confirmé l’arrivée imminente d’une nouvelle Freebox haut de gamme, qui viendra remplacer la Freebox Delta lancée en 2020. De son côté, Google s’apprête lui aussi à présenter de nouveaux appareils, les Pixel 8 et 8 Pro, et on sait déjà quelles nouvelles fonctionnalités attendre. Enfin, on sait enfin quand se déroule la série Ahsoka dans l’énorme chronologie de Star Wars. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 2 octobre 2023.

La Freebox V9 de Free approche à grands pas

Free a annoncé la sortie prochaine de sa Freebox V9, une box haut de gamme pour remplacer la Freebox Delta, mais les détails sur ses fonctionnalités restent encore inconnus. Elle devrait être commercialisée avant la fin de l'année, avec un prix similaire à celui de la Delta, soit 49,99 €/mois. On peut s'attendre à des partenariats avec des plateformes de streaming, la prise en charge du WiFi 6E dès la sortie, et la compatibilité avec le réseau Matter pour la gestion de la domotique.

Lire – La nouvelle génération de Freebox arrive bientôt et va remplacer la Freebox Delta

Les Pixel 8 et 8 Pro se dévoilent toujours plus avant la sortie

Une publicité publiée sur les réseaux sociaux divulgue des fonctionnalités des prochains Pixel 8 et 8 Pro de Google avant leur lancement le 4 octobre. Les annonces mettent en avant la facilité de transfert de données entre smartphones, l'IA utilisée pour améliorer les photos, et d'autres caractéristiques telles que Real Tone, Call Screen, et la gamme de produits Pixel. Deux publicités distinctes se concentrent sur les fonctionnalités de l'appareil photo pour le Pixel 8 Pro, tandis que celle du Pixel 8 couvre un éventail plus large de fonctionnalités, y compris Safety Check.

Lire – Pixel 8 et 8 Pro : une publicité dévoile en avance toutes les nouvelles fonctionnalités couplées à l’IA

On sait enfin quand se déroule Ahsoka dans la chronologie Star Wars

L'épisode 7 de la série Star Wars “Ahsoka” confirme précisément sa place dans la chronologie de la saga. On sait désormais que la série se situe après les événements de la saison 3 de “The Mandalorian”, grâce à une référence au conflit sur Mandalore avec Moff Gideon. Cette révélation établit fermement Ahsoka dans la chronologie post-Retour du Jedi, contrairement à ce que pensaient certains fans.

Lire – Ahsoka : l’épisode 7 confirme où se situe la série dans la chronologie de Star Wars