Ce traitement de surface révolutionnaire rend ces panneaux solaires 60 fois plus efficaces

Des chercheurs ont développé une nouvelle méthode qui augmente de 60 fois l'efficacité des panneaux solaires en perovskite. Cette avancée pourrait transformer l'industrie solaire et accélérer l'adoption de cette technologie à grande échelle.

La quête d'une énergie solaire plus efficace et durable se poursuit à un rythme soutenu. Parmi les nombreuses avancées technologiques, les cellules solaires en perovskite et leurs 30% de rendement ont attiré beaucoup d'attention. Inventées il y a une quinzaine d'années, ces cellules sont réputées pour leur faible coût et leur flexibilité. Cependant, leur instabilité et leur courte durée de vie ont jusqu'à présent freiné leur commercialisation à grande échelle. Ce problème pourrait être résolu grâce à une nouvelle approche développée par des chercheurs de Hong Kong.

Ces scientifiques ont mis au point un traitement chimique qui renforce les cellules solaires en perovskite en améliorant leur stabilité et leur efficacité. Cette technique, connue sous le nom de “passivation”, consiste à modifier leur surface pour corriger les défauts qui limitent leur performance. En utilisant des composés spécifiques, appelés amino silanes, les chercheurs ont réussi à multiplier par 60 la capacité des cellules à convertir la lumière en énergie, tout en augmentant leur durabilité. Cette avancée ouvre la voie à des applications variées, comme dans des projets innovants de stockage d'énergie.

Lors de tests en conditions extrêmes, les cellules traitées ont maintenu une efficacité de conversion d'énergie de 20,1 % après plus de 1 500 heures d'utilisation. Pour mettre cela en perspective, les panneaux solaires traditionnels en silicium, que l'on trouve sur de nombreuses toitures, ont généralement une efficacité de 15 % à 22 %. Maintenir une telle performance avec les cellules en perovskite, qui sont encore en développement, est un exploit remarquable. Cela montre qu’elles sont non seulement très efficaces, mais aussi durables, ce qui pourrait les rendre plus compétitives par rapport aux technologies solaires existantes.

Ces cellules solaires en perovskite pourraient se combiner avec des projets innovants comme ceux qui transforment des bâtiments en gigantesques batteries. Par exemple, des chercheurs ont récemment mis au point un matériau basé sur le ciment capable de stocker de l'énergie dans les fondations des maisons. De même, des gratte-ciels futuristes pourraient exploiter la force de gravité pour produire et stocker de l'énergie renouvelable. En intégrant les cellules en perovskite à ces infrastructures, il serait possible de maximiser leur efficacité énergétique tout en répondant aux besoins croissants en énergie propre.

