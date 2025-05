Fini les longues vidéos à décortiquer, cette nouveauté de Gemini va vous faire gagner un temps fou

Une nouvelle fonction vient de faire son apparition dans Google Drive. Elle promet de faire gagner un temps précieux à celles et ceux qui utilisent des vidéos pour travailler. Ce changement discret pourrait bien devenir indispensable pour de nombreux utilisateurs.

Regarder une vidéo entière juste pour retrouver une information précise peut vite devenir fastidieux. Cela demande du temps, de la concentration et parfois plusieurs lectures pour tout comprendre ou retrouver un passage clé. Cette contrainte est d’autant plus présente dans un contexte professionnel, où les réunions enregistrées, les formations en ligne ou les présentations s’accumulent dans les espaces de stockage.

Google vient de déployer une nouveauté dans la version web de Google Drive : son intelligence artificielle Gemini peut désormais résumer et analyser le contenu des vidéos. Accessible depuis le panneau latéral du lecteur, cette fonctionnalité vise à simplifier l’accès aux informations contenues dans un fichier sans avoir besoin de visionner toute la vidéo.

Gemini résume les vidéos dans Google Drive et suggère des actions précises

Pour l’utiliser, il suffit d’ouvrir une vidéo stockée sur Google Drive, puis de cliquer sur l’icône en forme d’étoile en haut à droite. Le panneau Gemini s’ouvre alors pour fournir un résumé automatique. Il propose aussi des questions prédéfinies comme « Liste des points clés » ou « Quelles sont les actions à retenir ? ». Vous pouvez également poser vos propres questions pour cibler une partie spécifique du contenu. Cette fonction est particulièrement utile pour les réunions filmées, les annonces internes ou les formations vidéo.

L’analyse vidéo par Gemini est pour l’instant disponible uniquement en anglais, et réservée aux abonnés Google One AI Pro ainsi qu’à certains clients Workspace (Business et Enterprise Standard ou Plus, ou encore les offres Gemini pour l’éducation). Cette fonction n’est pas encore proposée dans l’application mobile Gemini, mais elle complète les outils déjà disponibles pour les documents PDF.

Comme souvent avec les nouveautés de Gemini, cette fonction payante pourrait être rendue gratuite dans quelques mois, pour les utilisateurs les plus patients. À noter aussi qu’une nouvelle section “Analytics” permet de voir combien de fois chaque vidéo a été ouverte, accessible à tous les utilisateurs de Google Drive, même avec un compte personnel.