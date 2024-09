L’IA de Google va décider si vous avez droit aux allocations chômage dans ce pays

L'intelligence artificielle gagne un nouveau pouvoir, celui de dire si oui ou non vous avez droit de recevoir des allocations en tant que chômeur. C'est en tout cas ce que l'IA de Google va faire dans ce pays.



L'intelligence artificielle peut remplacer les professeurs, aider les médecins à détecter des maladies et même les chefs cuisiniers à trouver des recettes de pizza. Pourquoi ne pourrait-elle pas éplucher des demandes d'allocations chômage et dire si oui ou non la personne y a droit ? C'est exactement ce qu'il va se passer dans le Nevada aux États-Unis, après un an de tests jugés concluants.

Pour traiter les nombreux dossiers parfois en attente depuis la pandémie de 2020, l'IA de Google établira des recommandations basées sur les transcriptions d’audience et les documents pertinents. Elle indiquera si la demande d'aide doit être approuvée, refusée ou modifiée. Au moins un humain devra valider l'avis de l'IA.

“Il n’y a pas [de décisions écrites prises par l'IA] qui soient publiées sans interaction humaine et sans cet examen humain“, rappelle Christopher Sewell, directeur du Département de l'emploi, de la formation et de la réinsertion du Nevada. Le but est pour lui de “rendre les décisions plus rapidement afin que cela aide réellement le demandeur“. Une noble intention qui se suffit pas à rassurer les sceptiques.

“Le gain de temps qu'ils recherchent ne se produit que si l'examen est très superficiel“, s'inquiète entre autres Morgan Shah, directeur de l'engagement communautaire des services juridiques du Nevada. Un avis partagé par les avocats qui représentent les personnes sans emploi.

Idem pour Michele Evermore, ancienne directrice adjointe de la politique de modernisation du chômage au ministère du Travail : “Si un robot vient de vous remettre une recommandation, que vous n'avez qu'à cocher une case et qu'il y a une pression pour éliminer [les dossiers en retard], c'est un peu inquiétant“.

Aucune raison de s'en faire pour le porte-parole de Google, Ashley Simms. “Nous travaillons avec nos clients pour identifier et traiter tout biais potentiel et les aider à se conformer aux exigences fédérales et étatiques“. La firme n'aura pas accès aux informations sensibles permettant d’identifier un chômeur et les données ne pourront pas être utilisées à d'autres fins que la formulation d'une recommandation.

Source : Gizmodo