L’excellent Realme GT Master Edition est à -25%, vite !

Si vous cherchez un smartphone milieu de gamme parfaitement équilibré pour Noël, le Realme GT Master Édition fait l'objet d'une réduction de 25% sur Cdiscount. Cette offre fait passer son prix de 299 € à 224 €. C'est un bon plan très intéressant pour ce smartphone qui offre déjà à la base un excellent rapport qualité prix.

Version allégée du Realme GT, le GT Master Édition est un modèle équilibré qui conviendra à la grande majorité des utilisateurs. Ce smartphone milieu de gamme offre de belles performances tout en étant économe en énergie, grâce à la puce Snapdragon 778. La version en promotion chez Cdiscount dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Alors qu'elle est proposée habituellement à 299 €, son prix est descendu à 224 € chez Cdiscount.

Le tarif affiché reste de 299 € mais vous pouvez profiter de deux réductions supplémentaires : 25 € de remise immédiate grâce au code promo MOINSEUROS et deuxièmement d'une ODR de 50 €. Vous réalisez somme toute une économie de 75 €, soit 25% de réduction par rapport au tarif normal. On vous coenseigne de ne pas trop traîner pour profiter de ce bon plan.

Pour son prix, le realme GT Master Édition dispose d'un écran Super AMOLED de 6,43 en définition Full HD+. Son bel écran offre par ailleurs un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'autre gros atout de ce smartphone, c'est sa recharge rapide SuperDart de 65W qui permet de recharger sa batterie de 4300 mAh intégralement en 33 minutes.

Enfin, ce smartphone sorti début septembre 2021 tourne sous Android 11 (Realme UI 2.0) mais reste compatible Android 12. Il est équipé de trois capteurs photo : 64 + 8 + 2 MP et d'un capteur selfie de 32 MP. Pour plus d'informations sur ce smartphone, consultez notre test complet du realme GT Master Édition et n'hésitez pas à lire notre sélection des bons plans Cdiscount pour Noël.