L’Europe repousse la fin des voitures thermiques, un nouveau modèle de OnePlus 11 arrive, le récap

La fin des ventes des voitures thermiques ne sera finalement pas pour 2023, un nouveau modèle de OnePlus 11 est dans les cartons, la Nintendo Switch 2 sera plus puissante que prévu, c’est le récap.

Après avoir acté l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe dès 2035, l’Union européenne est finalement en train de revoir sa copie. De son côté, OnePlus prépare une version spéciale de son dernier flagship, et celle-ci offrirait des caractéristiques inédites sur le marché des smartphones. Enfin, on en sait désormais un peu plus au sujet du processeur de la future Nintendo Switch 2. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 22 mars 2023.

La fin des voitures thermiques n’est pas pour tout de suite

L’Europe vient de faire marche arrière sur l’arrêt des ventes de véhicules thermiques. Originalement prévu pour 2035, l’Allemagne a finalement déposé son véto, et exige désormais intégrer des engagements supplémentaires en faveur des carburants synthétiques. La vente des véhicules thermiques pourrait donc être autorisée si ceux-ci utilisent des carburants de synthèse.

Lire – Fin des voitures thermiques en 2035 : l’Europe fait marche arrière

Le OnePlus 11 va arriver dans une nouvelle version

Le OnePlus 11 est jusqu’à présent le meilleur smartphone du fabricant chinois, mais celui-ci pourrait bientôt être rejoint par un smartphone encore plus puissant, qui « « repoussera les limites du possible » au sein de l’industrie, selon Lei Jun, le fondateur. On ne sait pas vraiment ce qui pourrait changer sur cette version « unique », mais il pourrait bien s’agir de matériaux encore jamais vus sur un smartphone.

Lire – OnePlus 11 : le constructeur annonce un nouveau modèle qui va repousser les limites de l’industrie

La Nintendo Switch 2 sera beaucoup plus performante que la version actuelle

Alors qu’on s’attendait à voir arriver une nouvelle Nintendo Switch au cours des prochains mois, le projet aurait finalement été annulé. Cela n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisqu’on sait déjà que Nintendo aurait profité de ce délai supplémentaire pour utiliser une puce encore plus puissante pour sa console portable. Celle-ci serait gravée en 5 nm par Samsung, ce qui constituerait un bond de géant par rapport aux 20 nm actuels.

Lire – Nintendo Switch 2 : la prochaine génération serait plus puissante que prévu