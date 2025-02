Le Xiaomi 15 Ultra se dévoile avec un appareil photo impressionnant et un design inspiré de Leica

Le Xiaomi 15 Ultra continue de se révéler avant son lancement officiel. De nouvelles images montrent un design inédit, rendant hommage aux célèbres appareils Leica. Son bloc photo imposant confirme aussi des caractéristiques haut de gamme.

Xiaomi s’apprête à dévoiler son 15 Ultra, un smartphone qui ambitionne de repousser encore les limites de la photographie mobile. Chaque année, la série Ultra du constructeur chinois se distingue par ses innovations en matière d’appareil photo. Ce modèle ne dérogera pas à la règle et promet des améliorations notables, aussi bien sur le design que sur la puissance des capteurs.

Une fuite récente révèle que le Xiaomi 15 Ultra arborera un design inspiré des appareils Leica, avec une finition en verre et cuir végétal sur certains coloris. Ce choix rappelle les boîtiers d’appareils photo professionnels et renforce l’identité premium du smartphone. Son module photo, encore plus imposant que celui du Xiaomi 14 Ultra, confirme également des spécifications impressionnantes. Parmi elles, un capteur principal de 50 MP au format 1 pouce, un ultra-grand-angle de 50 MP, ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 200 MP avec un zoom optique x4.3.

Xiaomi améliore la photo et le design du 15 Ultra grâce à un partenariat renforcé avec Leica

Les premières images du Xiaomi 15 Ultra montrent un smartphone qui rend hommage aux célèbres Leica M11. Xiaomi semble vouloir renforcer son partenariat avec la marque allemande en adoptant un dos bicolore en cuir et métal qui rappelle les appareils photo classiques. L'inscription “Ultra” en italique apparaît également en mode paysage accentue cet effet rétro. Ce design ne se limite pas à l’esthétique : les matériaux utilisés devraient offrir une meilleure prise en main et une sensation plus haut de gamme.

Sous le capot, le Xiaomi 15 Ultra intégrera le Snapdragon 8 Elite, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, conçue pour offrir des performances optimisées en photo et vidéo. Il sera accompagné d’une batterie de 6 000 mAh, avec une charge rapide 90W et probablement une charge sans fil améliorée. Le smartphone tournera sous Android 15 avec HyperOS 2, la nouvelle interface maison de Xiaomi. Son lancement est attendu en février en Chine, avant une annonce mondiale lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone.