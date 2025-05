Les voitures électriques sont-elles un nid à radiations ? Cette étude dévoile la vérité

Les voitures électriques émettent-elles plus de radiations que les modèles thermiques ou hybrides ? Une question à laquelle le gouvernement allemand a choisi de répondre.

Encore aujourd'hui, les clichés autour des voitures électriques sont vivaces. Les exemples ne manquent pas : c'est beaucoup trop cher, l'autonomie est insuffisante, la recharge prend trop de temps, il n'y pas assez de bornes en France, elles sont aussi polluantes que les thermiques, elles n'offrent aucune sensation de conduite, etc. On entend tout et son contraire. Il y a également cette théorie appréciée par les détracteurs des modèles wattés : les voitures électriques sont des nids à radiations.

Face à cette inquiétude manifeste d'une partie du public, le gouvernement allemand a justement décidé de se pencher sur la question. Pour y répondre, nos voisins d'Outre-Rhin ont donc commandé une étude à l'Office fédéral de radioprotection (BfS) et au ministère fédéral de l'Environnement. L'idée était la suivante : déterminer si les champs magnétiques émis par les voitures électriques peuvent-ils être dangereux ou non pour la santé des utilisateurs ?

Les voitures électriques sont-elles des nids à radiations ou pas ?

Pour ce faire, les deux organismes ont analysé les champs magnétiques détectés au niveau des sièges sur 14 modèles différents entre 2019 et 2021 (11 électriques, 2 hybrides et 1 thermique). Par ailleurs, les essais ont été menés sur des bancs à rouleau, sur une piste et sur route ouverte, en conditions réelles.

Pour les néophytes, il faut savoir qu'il existe de nombreuses sources de champs électromagnétiques dans les véhicules modernes, notamment en raison de la multiplication des technologies embarquées. Certains éléments en produisent donc, comme les systèmes de climatisation, les ventilateurs, les vitres électriques, les sièges chauffants ou dans le cas des voitures électriques, les batteries, l'onduleur et bien entendu le moteur.

Afin d'être exhaustif, les auteurs de l'étude se sont justement penchés sur tous les champs électromagnétiques présents dans les VE, tout en cherchant à les attribuer à leur cause respective (dans la mesure du possible). Précisons que grâce à une technologie de mesure sophistiquée, les chercheurs ont pu mesurer les pics de champ magnétique à court terme d'une durée inférieure à 0,2 seconde. De quoi confirmer donc la fiabilité des tests. Dernier point appréciable, les constructeurs automobiles n'ont pas été impliqués dans l'enquête, dans un souci d'impartialité.

A lire également : Ces SUV électriques ont roulé jusqu’à la panne sèche, lequel est allé le plus loin ?

Un risque pour la santé ou pas ?

Alors, quelles sont les conclusions de cette étude ? Tout d'abord, toutes les voitures électriques testées étaient bien conformes aux recommandations de protection fixées par l'Union européenne contre les effets des champs magnétiques sur la santé. En outre, les VE n'émettent pas plus de radiations que leurs homologues thermiques ou hybrides. Pour résumer, aucun risque à signaler donc.

Pour parvenir à ces résultats, les experts missionnés ont réalisé des mesures sur des mannequins via des capteurs installés sur les principales parties du corps (pieds, torse et tête). Comme on pouvait s'y attendre, les émissions les plus importantes ont été détectées au niveau des pieds (logique étant donné la proximité des circuits électriques). A l'inverse, les champs magnétiques en zone tête et torse étaient généralement faibles.

“Bien que des champs magnétiques relativement forts aient été détectés dans certains cas – localement et pendant une durée limitée – les valeurs maximales recommandées pour les champs induits dans le cors ont été observées dans les scénarios étudiés, de sorte que, sur la base des connaissances scientifiques actuelles, aucun effet sur la santé n'est à prévoir”, assure la présidente du BfS, Inge Paulini.

Le style de conduite peut jouer un rôle

Fait étonnant, la puissance de la motorisation n'influe pas sur l'intensité des champs électromagnétiques. En revanche, les chercheurs ont constaté que le style de conduite pouvait avoir un impact. “Lors d'une conduite sportive avec de fortes accélérations et freinages, des champs magnétiques nettement plus forts ont été enregistrés pendant une courte période que lors d'une conduite modérée”, précisent-ils.

Des pics ont également été repérés à certains moments clés, par exemple lors des freinages intenses ou au démarrage du moteur. A ce sujet, le modèle hybride testé a affiché le champ électromagnétique le plus élevé après avoir mis le contact. Rien d'inquiétant toutefois, puisque les valeurs observées sont toujours restées sous le seuil recommandé.

Autre point digne d'intérêt, les experts ont également effectués quelques tests du même acabit sur des deux-roues électriques, à savoir : un e-scooter, deux motos légères et une moto électrique. Comme dans les voitures, les champs magnétiques les plus puissants se trouvaient au niveau des pieds et des jambes. Mais ici encore, les valeurs n'ont jamais dépassé les seuils recommandés. “Par conséquent, l'apparition d'effets avérés sur la santé dans les véhicules examinés est considérée comme globalement très improbable”, conclut Inge Paulini.