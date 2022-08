Les SSD sont de gros pollueurs, un vilain bug dans Windows 11 bientôt résolu, c’est le récap

Microsoft promet de corriger un bug dans Windows 11 qui fait baisser les performances du PC, Oppo dévoile ses surpuissantes Watch 3 et Watch 3 Pro, les disques durs polluent deux fois moins que les SSD, voici le récapitulatif des actualités de la veille.

Pour bien finir la semaine et entamer le week-end comme il se doit, voici un petit résumé des actualités les plus pertinentes de la journée du 12 août 2022. Dans un premier temps, nous vous proposons de jeter un œil aux nouvelles montres surpuissantes d'Oppo, les Watch 3 et Watch 3 Pro. Ensuite, il sera question d'un bug qui affecte les performances de Windows 11. Enfin, intéressons-nous à cette étude qui affirme que les SSD sont plus pollueurs que les disques durs. Allez, c'est parti pour le dernier récap de la semaine.

Oppo dégaine deux nouvelles montres avec 15 jours d'autonomie

Les Watch 3 et 3 Pro viennent tout juste d'être dévoilées par Oppo, et elles promettent d'offrir des performances et une autonomie inégalées. Dotées d'un Snapdragon W5 Gen 1, d'un écran AMOLED de 1,75″ dans le cas de la Watch 3 et d'un écran AMOLED LTPO de 1,91″ dans celui de la Watch 3 Pro, elles devraient profiter de 5 à 15 jours d'autonomie en fonction de leur utilisation. Commercialisées pour le moment en Chine, elles devraient arriver prochainement en France.

Microsoft va corriger un gros bug de Windows 11

Un bug provenant du processus Shell Infrastructure Host de Windows 11 entraîne une importante des performances du PC. Ce composant gère entre autres le menu Démarrer ou la barre des tâches du système d'exploitation. Microsoft est au courant du problème et promet qu'un correctif sera bientôt déployé à destination de l'ensemble des utilisateurs. Le patch en question est même déjà disponible auprès des Insiders.

Les SSD polluent davantage que les disques durs

Si les SSD se sont définitivement imposés dans nos PC et nos consoles de jeu, grâce à leur rapidité, leur fiabilité et leur faible consommation par rapport aux disques durs. En revanche, l'envers du décor n'est peut-être pas si florissant qu'il n'y paraît : selon une étude des plus sérieuses, les SSD seraient en réalité beaucoup plus polluants. En cause : leur processus de fabrication. On vous explique tout dans l'article en lien ci-dessous.

