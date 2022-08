Windows 11 : un bug fait chuter les performances, Microsoft prépare un correctif

Vous avez remarqué une baisse des performances de votre PC sur Windows 11 ? Vous n’êtes pas seul. Pour beaucoup, le problème semble venir du processus Shell Infrastructure Host, un composant de base en charge de la gestion de nombreuses fonctionnalités du système d’exploitation. Microsoft a pris connaissance du problème et déploie déjà un correctif auprès des Insiders.

Si Windows 11 est censé améliorer les performances des PC autrefois sur Windows 10, cela n’empêche pas certains de rencontrer quelques problèmes dans ce domaine. En effet, malgré les efforts de Microsoft, le système d’exploitation n’est pas immunisé contre les bugs et certains d’entre eux ont la fâcheuse tendance à ralentir les machines sur lesquelles il est installé. Nombre d’utilisateurs rapportent ainsi qu’un processus particulier impacte fortement leurs performances.

Baptisé Shell Infrastructure Host, ou sihost.exe pour les intimes, ce processus est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement de Windows, puisqu’il est en charge du bon fonctionnement de plusieurs composants de l’OS. C’est notamment grâce à lui que l’on peut utiliser le menu Démarrer ou encore la barre des tâches. Il gère également plusieurs éléments graphiques, notamment l’effet de transparence des fenêtres.

Windows 11 a un gros problème de performance, mais il sera bientôt réglé

Problème : ce bug semble être intégré à Windows 11 lui-même, à en croire les témoignages des utilisateurs impactés. En effet, ils sont plusieurs à rapporter que le souci est toujours présent même après une installation propre du système d’exploitation. De fait, on peut donc exclure l’intervention d’une application tierce qui modifierait le comportement du processus. En clair, il n’y a plus qu’à attendre que Microsoft déploie un correctif.

Sur le même sujet — Windows 11 : Microsoft déploie enfin la nouvelle version de l’explorateur de fichiers

Fort heureusement, la firme de Redmond travaille d’ores et déjà dessus. Ainsi, les membres du programme Insiders viennent de recevoir la mise à jour KB5016700 qui, entre autres améliorations, vient régler le problème lié au processus et à la baisse des performances. Microsoft ne rentre d’ailleurs pas plus dans les détails dans sa release note, et se contente de déclarer « Nous avons résolu un problème qui, dans certains cas, oblige sihost.exe à utiliser une grande quantité de CPU. »