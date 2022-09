Les smartphones Samsung passent sous Android 13, Google Photos endommage les images, c’est le récap

Samsung va très prochainement mettre à jour 12 de ses smartphones vers Android 13, les mineurs ne peuvent pas profiter des trottinettes électriques en libre-service à Lyon, Google Photos altère les anciens clichés stockés sur le Cloud, c'est le récap.

Et on commence la semaine sur les chapeaux de roue en matière d'actualité. Ainsi, Samsung vient de dévoiler la liste des 12 smartphones qui vont bénéficier d'une mise à jour vers Android 13 avant 2023. De son côté, les utilisateurs de Google Photos (et ils sont nombreux) sont victimes d'un vilain bug qui altère leurs clichés les plus anciens. Enfin, la municipalité de Lyon a décidé de prendre une mesure drastique envers les utilisateurs de trottinettes électriques. Aller c'est parti pour le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

Lyon interdit les trottinettes électriques en libre-service aux moins de 18 ans

Si vous êtes mineur, il ne vous est plus possible d'emprunter une trottinette électrique en libre-service à Lyon. Il est nécessaire désormais de présenter un justificatif d'identité lors d'un contrôle, afin de démontrer l'âge de l'utilisateur. Cette décision a été prise suite au décès de deux adolescents de 15 et 17 ans dans le chef-lieu du Rhône.

Les anciens clichés de Google Photos sont buggés

Google Photos est victime depuis quelques jours d'un bug bien étrange. Le service de Google semble en effet endommager les plus anciennes photos stockées sur le Cloud. De plus en plus d'utilisateurs remontent le problème, qui ne concerne visiblement que les photos datant d'au moins 5 ans. Les clichés les plus récents ne sont pas concernés. Encore plus étonnant : le problème se résout de lui-même, les photos revenant à leur état naturel au bout de quelques quelques jours.

Samsung dévoile la liste des smartphones bientôt éligibles à Android 13

Si Android 13 est d'ores et déjà disponible en version finalisée, rares sont les smartphones qui en profitent actuellement. Si Samsung a longtemps souffert d'une mauvaise réputation en matière de mise à jour d'OS sur ses smartphones déjà commercialisés (on ne parle pas ici des modèles qui “vont” sortir”), le constructeur sud-coréen a revu sa copie il y a peu. Désormais, nombre de ses smartphones commercialisés depuis plusieurs mois peuvent rapidement bénéficier de la toute dernière version d'Android. Ainsi, ce sont pas moins de 12 smartphones Samsung qui vont profiter d'une update vers Android d'ici fin 2022. On vous laisse découvrir lesquels dans notre article en lien ci-dessous.

