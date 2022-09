SpaceX a déjà fabriqué plus d’un million d’antennes Starlink selon Elon Musk

Starlink a fabriqué plus d'un million d'antennes destinées aux utilisateurs finaux. La statistique est belle, mais les ambitions de la compagnie d'Elon Musk sont bien plus grandes.

C’est évidemment sur Twitter qu’Elon Musk a annoncé la nouvelle. Starlink, son fournisseur d’accès à Internet par satellite, a produit un million d’antennes destinées aux utilisateurs finaux. Le chiffre est symbolique, et lorsque l’on connait un peu l’entrepreneur sud-africain/américain, on se doute qu’il ne compte pas en rester là.

La compagnie utilise une flotte de satellites en orbite basse, tournant autour de la Terre à environ 550 kilomètres du sol. Bien que Starlink soit en phase de bêta depuis deux ans et que les vitesses de connexion proposées soient plus lentes que nos connexions Internet terrestres, son succès de Starlink ne se dément pas. Son intérêt majeur réside non seulement dans des prix qui restent “relativement” accessibles, mais aussi dans sa couverture. La constellation de Starlink devrait au final compter 42000 satellites. SpaceX met environ 50 satellites en orbite à chaque lancement.

Starlink : le FAI par satellite a fabriqué un million d'antennes paraboliques

Toutes ces prouesses techniques ne suffiraient pas à assurer le succès de l’entreprise si elles n’étaient pas accompagnées d’une offre commerciale à la hauteur. De ce point de vue là également, Starlink sait tirer son épingle du jeu. Elon Musk est bien évidemment une figure médiatique qui a l’art de transformer ses moindres paroles en coups de pubs retentissants. Son dernier coup d’éclat ? L’ouverture de l’accès à Starlink en Iran, un pays actuellement en proie à un soulèvement populaire. Pas sûr que les Iraniens puissent réellement tirer parti de l’Internet selon Starlink, le gouvernement de la République islamique ayant promptement bloqué l’accès au service, mais en termes d’image, c’est du tout bon pour la compagnie.

En France, l’abonnement Starlink coûte 99 € sans compter le prix de l’équipement. Ce produit n'intéresse probablement pas les particuliers vivant en métropole. Il est particulièrement conçu pour des clients vivant dans des lieux très isolés (campagne profonde, bateaux de croisière, plateformes pétrolières). Dans un avenir proche, Starlink va se concentrer sur la construction de Starship, le vaisseau qui permettra d’augmenter la cadence de mises en orbite et de concrétiser les ambitions spatiales de la compagnie.