Les smartphones pliables sont tous passables en photo, mais le Pixel 9 Pro Fold s’en sort mieux que les autres d’après cette étude

Le Pixel 9 Pro Fold, le tout premier smartphone pliable de Google, vient de passer sur les bancs d'essai des spécialistes de DXOMark. D'après leur conclusion, l'appareil signe un quasi sans faute et s'impose déjà comme l'un des meilleurs foldables du marché sur la partie photo.

Comme vous le savez peut-être, Google vient tout juste de présenter officiellement le Pixel 9 Pro Fold. Dernier membre de cette nouvelle génération, il est surtout le tout premier smartphone pliable du constructeur.

Avec cet appareil, la firme de Mountain View affiche d'emblée ses ambitions de devenir une référence du segment et d'occulter la concurrence comme le Galaxy Z Fold 6 ou le OnePlus Open. Pour ce faire, le Pixel 9 Pro Fold compte s'appuyer sur l'IA bien entendu, avec l'intégration native de Gemini, mais aussi sur la partie photo.

Pour cause, le smartphone dispose sur le papier d'un ensemble robuste, composé d'un grand angle de 48 MP, d'un ultra grand angle de 10 MP et d'un téléobjectif de 10 MP. Et Google oblige, la partie photo devrait bénéficier de l'apport de l'IA pour offrir des résultats exceptionnels.

Le Pixel 9 Pro Fold déjà sacré par DXOMark

Mais justement, les experts de DXOMark ont décidé de voir ce que le Pixel 9 Pro Fold avait réellement dans le ventre. Le site spécialisé vient de rendre son verdict sur les performances photo de la dernière production de Google.

Concrètement, le Pixel 9 Pro Fold s'en sort avec les honneurs puisqu'il s'empare directement de la 1re place des appareils pliables dans la catégorie Photo (avec 8 points d'avance sur son plus proche concurrent, à savoir le Galaxy Z Fold 6). Ainsi, DXOMark a notamment salué :

la bonne exposition dans tous les conditions de test, aussi bien en mode Photo que Vidéo

l'autofocus assez rapide et précis

un bruit assez faible, même en basse lumière

un bon niveau de détail dans les prises de vue avec le téléobjectif à longue portée

Attention, tout n'est pas rose. Les experts ont pointé du doigt :

la plage dynamique limitée dans les scènes à contraste

un léger manque de détail dans les portraits à contraste élevé

un manque de détail ici encore dans les prises de vue avec le téléobjectif à courte et moyenne portée

des erreurs d'estimation de la profondeur dans les prises de vue bokeh

des effets “fantômes” dans les scènes à faible luminosité en mouvement

De ce qu'il ressort des essais de DXO Mark, le Pixel Pro 9 Fold offre une belle expérience photo, à défaut d'être parfaite. Et si vous voulez connaître notre avis sur le dernier né de Google, retrouvez ici notre test complet du Pixel 9 Pro Fold.