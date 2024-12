Oppo va compléter sa gamme Find X8 avec de nouveaux modèles, il y en aura pour toutes les bourses

Oppo prépare une année 2025 chargée avec plusieurs smartphones dans la gamme Find X8. Des appareils haut de gamme comme le Find X8 Ultra côtoient des options compactes et pliables qui promettent de répondre à toutes les attentes.

Après avoir marqué son retour sur le marché français avec le Find X8 Pro, Oppo continue d’élargir sa gamme haut de gamme pour 2025. Ce dernier a déjà séduit grâce à son design premium, ses performances impressionnantes et son module photo circulaire optimisé par Hasselblad. Cette stratégie s’étend désormais à de nouveaux modèles, dont le très attendu Find X8 Ultra, accompagné d’un Find X8 Mini compact et d’une série X8S équipée du dernier processeur Dimensity 9400+, l'évolution du Density 9400.

Le Find X8 Ultra promet d’être le fleuron de cette gamme. Avec un écran OLED “2K” de 6,82 pouces signé BOE et des bords incurvés uniformes, il offre une esthétique élégante et moderne. Son module photo rond intègre un capteur principal de 1 pouce, accompagné de deux téléobjectifs périscopiques. Ce design rappelle celui du Find X8 Pro, mais avec un module légèrement plus épais. L’appareil adopte également un cadre métallique avec des transitions chanfreinées pour une prise en main plus confortable.

Oppo présente une gamme Find X8 diversifiée pour tous les goûts

En plus du Find X8 Ultra, Oppo lance le Find X8 Mini, une version plus compacte qui s’inspire du Vivo X200 Pro Mini. Ce modèle vise à offrir une alternative performante dans un format réduit, idéale pour ceux qui recherchent un smartphone plus pratique. La série X8S, quant à elle, introduit le dernier processeur Dimensity 9400+ de MediaTek qui garantit des performances de haut niveau. Enfin, le fabricant prépare également le Find N5, un smartphone pliable qui devrait être commercialisé à l’international sous le nom de OnePlus Open 2 dans la seconde moitié de l’année 2025.

Si les modèles Ultra et Mini se destinent principalement au marché chinois, cette nouvelle stratégie de diversification nous montrent la volonté d’Oppo de s’imposer comme un acteur clé sur le segment premium. La marque cherche à répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’il s’agisse de compacité, de puissance, ou d’innovation technologique. Avec des appareils comme le Find X8 Ultra et le Find N5, la société mise sur des designs élégants et des configurations solides pour séduire un public exigeant, tout en explorant de nouvelles tendances comme les écrans pliables.

