Les résumés IA de Google affichent des numéros de téléphone dangereux dans les résultats de recherche

Plusieurs personnes racontes comment les résumés IA de Google donnent des numéros de téléphone qu'il ne faut surtout pas appeler. De quoi alimenter le débat sur la confiance qu'il faut accorder à l'intelligence artificielle.

Ce qui aurait dû être une fonctionnalité parmi d'autres fait décidément souvent parler d'elle pour de mauvaises raisons. Lorsque Google annonce l'arrivée des résumés par intelligence artificielle dans les résultats de son moteur de recherche, les utilisateurs sont plutôt favorables. Ils se disent qu'ils vont gagner du temps puisqu'ils n'auront pas à cliquer sur des liens pour obtenir ce qu'ils veulent. Sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu pour plusieurs personnes.

C'est le cas d'Alex Rivlin. Il a besoin d'une navette pour arriver au bateau sur lequel il va partir en croisière. Il cherche le numéro de téléphone de la compagnie dans Google, Royal Caribbean, et l'obtient dans un résumé IA. L'homme appelle, tombe sur un conseiller qui le guide dans le processus et procède finalement au paiement en ligne. Le lendemain, quand deux prélèvements suspects sont bloqués sur sa carte bancaire, Rivlin comprend : le numéro de téléphone que Google lui a donné était un faux.

Attention à ces numéros affichés par les résumés IA après une recherche Google

Citée par The Washington Post, la mésaventure d'Alex Rovlin n'est qu'un exemple parmi d'autres. D'autres témoignages similaires fleurissent sur la Toile, tantôt pour le numéro d'une compagnie aérienne, tantôt pour celui d'un service de livraison. Chaque fois, les résumés IA de Google donne le faux numéro en le présentant comme tout à fait légitime. La firme de Mountain View dit être consciente du problème et avoir pris des mesures.

Les cybercriminels ont des méthodes pour faire afficher un faux numéro sur des sites légitimes, mais les obtenir simplement en tapant une requête sur Google est encore plus dangereux. La prudence est donc plus que jamais de mise fasse aux résumés IA. Si vous cherchez comment contacter une entreprise, le mieux est de vous rendre directement sur son site. Il est plus simple de reconnaître une copie frauduleuse de ce dernier qu'un numéro de téléphone renvoyant à des arnaqueurs.