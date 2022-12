Les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX disponibles, une enquête sur l’inefficacité de Bloctel, c’est le récap

Les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX viennent d'arriver sur le marché, une enquête édifiante sur l'inefficacité de Bloctel, et la justice américaine qui contraint Tesla à fournir gratuitement les mises à jour de l'ordinateur de bord, c'est le récap des principales actualités de ce mardi 13 décembre 2022.

Ce mardi 12 décembre 2022, Apple a officialisé l'arrivée en France d'une fonctionnalité phare de ses nouveaux iPhone 14. En effet, les appels d'urgence par satellite sont désormais disponibles dans l'Hexagone. Un outil particulièrement pratique pour contacter les services de secours dans une zone sans couverture cellulaire.

Dans un tout autre registre, comme vous le savez peut-être, l'équipe de France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar ce mercredi 14 décembre à 20h. S'il faudra attendre le coup de sifflet final pour connaître l'équipe qui ira en finale, un site s'est amusé à utiliser un supercalculateur pour pronostiquer le grand vainqueur de la compétition. Selon lui, il s'agira de l'Argentine, avec 37% de chances de soulever la coupe. Mais sans plus attendre, voici les trois principales actualités du mardi 13 décembre 2022.

Les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX débarquent sur le marché

Ce mardi, AMD a lancé officiellement sur le marché les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX, ces derniers GPU. Basés sur la toute nouvelle architecture RDNA 3 du constructeur, ces cartes graphiques sont censés venir concurrencer Nvidia et ses RTX 4000 sous Ada Lovelace. Du côté des performances, les premiers benchmarks évoquent une puissance similaire à celle de la RTX 4080. Et bonne nouvelle, les prix restent décents (compris entre 1050 et 1400 euros selon les modèles).

Pour obtenir les dernières versions de son logiciel de conduite autonome, Tesla a toujours exigé que ses clients téléchargent la version la plus récente du logiciel de son ordinateur de bord. L'un des engagements phares du constructeur est mettre à niveau gratuitement le matériel. Seulement, la marque a imposé depuis quelques années de payer pour obtenir les dernières versions du logiciel. Un utilisateur a décidé de mettre Tesla devant cette contradiction en l'attaquant en justice. Il a obtenu gain de cause puisqu'un juge américain a décidé de contraindre l'entreprise à fournir sans surcoût la mise à jour sur la voiture du plaignant.

Le gouvernement vient de partager les conclusions d'une enquête menée en 2020 par la Direction générale de la Répression des fraudes. Cette investigation a mis en lumière la part importante d'entreprises qui se fichent de Bloctel, le fameux système anti-démarchage téléphonique. En effet, l'institution étatique a constaté de nombreux manquements à la loi.

