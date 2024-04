Les publicités générées par l’IA pourraient bientôt inonder Internet à cause de Google

Google s'est associé à WPP, le plus grand groupe d'agences de publicité au monde, pour intégrer sa puissante IA Gemini dans les opérations de marketing mondiales de WPP, ce qui constitue une avancée majeure pour le secteur de la publicité.

Google vient d’annoncer une collaboration avec WPP, qui gère la plupart des publicités que l’on peut voir dans le monde, pour générer des publicités grâce à l’intelligence artificielle. Ce partenariat historique pourrait permettre à l'IA générative de Google de produire des publicités pour certaines des plus grandes marques de la planète. WPP supervise des agences renommées comme Ogilvy, Wunderman Thompson et VMLY&R et travaille avec des clients de premier plan comme Coca-Cola, L'Oréal et Nestlé.

WPP sera donc désormais en mesure d'utiliser les capacités de l'IA Gemini pour toute une série de tâches de marketing créatif et analytique, notamment la narration de publicités, la génération de scripts de voix off et même la création d'images de produits réalistes. Gemini sera intégré aux plates-formes et aux données marketing exclusives de WPP afin de dynamiser les efforts publicitaires de ses clients.

L’IA va s’inviter dans les publicités

Selon WPP, ce partenariat a pour but de “changer radicalement l'efficacité du marketing“. En combinant les prouesses de Google en matière d'analyse de données, ses modèles d'IA générative de pointe et son savoir-faire en matière de cybersécurité avec les capacités créatives mondiales inégalées de WPP, les deux géants espèrent réimaginer complètement le processus publicitaire.

Plus précisément, quatre “cas d'utilisation innovants” ont été définis pour exploiter les compétences de Gemini en matière de génération de textes et d'images :

Outils améliorés du studio de création permettant un contenu de marque plus riche.

Optimisation prédictive pour évaluer le succès d'une campagne avant son lancement.

Des scripts de narration en voix off générés par l'IA pour les publicités vidéo.

Des rendus de produits 3D photoréalistes respectant les directives de la marque.

Stephan Pretorius, directeur de la technologie chez WPP, a salué l'intégration de Gemini comme “un moment charnière dans l'innovation marketing” qui “changera la donne pour nos clients et l'industrie dans son ensemble“. Le directeur général de Google Cloud, Thomas Kurian, s'est fait l'écho de ce sentiment, affirmant que l'IA peut “débloquer de nouveaux niveaux d'efficacité” lorsqu'elle est associée à l'expertise de WPP en matière de marketing.